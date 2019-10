Longo: "Yo no estoy para nada preocupado"

El italiano Samuele Longo valoró este jueves la delicada situación del Deportivo. Con el equipo instalado en el último puesto de la Liga, y con la afición con las alarmas encendidas, el delantero del Dépor asegura que no está preocupado por cómo van las cosas. "Yo no estoy para nada preocupado", explica ante los medios. "No es preocupación, no nos gusta la situación. Sabemos que el equipo es muy bueno. Cuando lleguen los puntos será todo más fácil", afirma. Cree el ariete propiedad del Inter de Milán que el equipo debe aislarse del entorno y de los comentarios negativos y poder así salir del bache.

Apuesta Longo por la calidad de la plantilla y del trabajo que cada día hacen en Abegondo como recetas para superar el momento complicado. "Entiendo a la afición, pero leer periódicos no nos hace bien. Eso sí, si fuera un aficionado sí estaría preocupado. Pero desde dentro tenemos la situación de que lo vamos a sacar", destaca. "No estamos contentos pero hay que aislarnos de todo y dar lo mejor en cada entrenamiento. Trabajando así llegarán los resultados", asegura.

Sobre la llegada del nuevo entrenador, Luis César Sampedro, Samuele Longo cree que tiene unas ideas muy diferentes a las de Anquela. El cambio de chip que tiene que asumir el equipo puede ser bueno para el grupo. "Con Luis César limpiamos cabeza y todos empezamos de cero", explica.

Por último, se refirió a su pobre bagaje como delantero. Todavía no se estrenó como goleador y tampoco disfrutó de grandes ocasiones. "A los delanteros nos gusta marcar y cuando no marcas no estás contento. Pero tampoco lo estoy porque no hay puntos", explica.