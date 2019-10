Jacobo Garrido: "En el C. B. Elda no me han dejado trabajar"

Después de haber sido cesado como entrenador del C. B. Elda como ya anunció el club el pasado domingo y de que el vicepresidente deportivo de la entidad que preside Susana Herrera, Elio Cabanes argumentara en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó”, los motivos en los se han basado para tomar esa decisión fundamentados principalmente en que “no encajaba en la filosofía del club”, el pucelano Jacobo Guijarro Garrido ha pasado por los micrófonos deRadio Elda – Cadena SER para ofrecer su versión sobre su cese.

El técnico ha sido rotundo al señalar que “en el C. B. Elda no me han dejado desarrollar mi trabajo”. Jacobo Garrido asegura estar “bastante sorprendido cuando me dicen que es un club familiar en el que su filosofía no es la misma con la que yo he venido a trabajar porque yo lo que he hecho desde que llegué, ha sido trabajar con un cadete, un junior y un senior donde he intentado transmitir mi experiencia como entrenador”.

Jacobo Guijarro Garrido se hizo cargo del primer equipo masculino del C. B. Elda, el pasado agosto tomando el relevo de Isidro Soria por lo que apenas ha completado tres meses en la entidad verdinegra. Preguntado sobre el cambio que se ha podido producir desde que llegó hasta su cese, el técnico ha sido categórico al manifestar que “lo único que ha cambiado es que no dejan trabajar. Yo he intentado centrarme en mis equipos consiguiendo jugadores para poder competir y me he encontrado con que no me han dejado trabajar” añadiendo que “creo que no han entendido mi forma de trabajo que tiene que tener continuidad de como mínimo, un año y no de un mes”.

Jacobo Garrido / Cadena SER

Garrido se ha referido a la causa de no haber tenido suficientes jugadores para afrontar la primera jornada de liga, única en la que él ha estado en el banquillo, señalando que “desde hace dos semanas, la directiva no ha hecho el esfuerzo de ver que el equipo de referencia en el club tiene que ser el senior. Cuando no se hace el suficiente esfuerzo para encontrar jugadores y, sin una razón evidente, los de la casa no quieren jugar en el primer equipo, no hay más opción de jugar con lo que uno tiene que es lo que me dijeron a partir de la segunda semana”.

El entrenador cesado ha recordado que “antes de reunirme con Elio Cabanes para fichar por el C. B. Elda yo tenía apalabrado otro equipo, pero él me convenció porque me lo pintó todo muy sencillo para estar en Elda donde incluso me había planteado trasladarme a vivir con mi pareja para poder desarrollar mejor mi trabajo porque creo que este club tiene un potencial increíble con los niños suficiente para tener un proyecto a tres o cuatro años, espectacular”. Lamenta que su implicación “con padres y jugadores no haya servido para nada”.

Jacobo Garrido cree que “la falta de un director deportivo ha sido la causa de que el equipo senior no tenga suficientes jugadores”.

Jacobo Garrido ha reconocido que “a mediados de septiembre comenté con la directiva que la situación del equipo senior era insostenible porque yo había venido a entrenar a un equipo y no a un equipo sin jugadores y por eso les dije que, si eso seguía así, no me veía capacitado para jugar una liga Preferente”.

Se muestra dispuesto a defender su contrato y por eso ha puesto el asunto en manos de su abogado “porque yo no he venido para estar un mes, a mí se me contrata para estar un año con un proyecto de más tiempo”.

Jacobo Garrido asegura no marcharse decepcionado de Elda, “me marcho muy contento de haberme encontrado muy buenos jugadores y me da mucha pena porque estoy capacitado para que esta generación de juveniles siga creciendo porque tienen un potencial enorme” aunque ha remarcado que “dudo bastante que con la forma de trabajo que se está haciendo en Elda pueda funcionar. Tiempo al tiempo y ojalá me equivoque”.

Asegura el técnico vallisoletano que “a mí me han despedido. Tanto es así que en la reunión que tuvimos el último día dije que quería continuar, directamente me dijeron que no y ya vinieron con una carta sin dar ningún tipo de explicación sin ni siquiera preguntar a los padres ni a los socios. Solo fue una decisión particular de una persona y decidieron echarme sin más”.