Fran Tirado: "Iván Cruz es mi apuesta de futuro"

Después de haber anunciado su retirada a finales de pasada temporada y de la insistencia de la directiva del Bm. Elda – C.E.E. para que reconsiderara su postura, Fran Tirado ha decidido volver al vestuario del equipo eldense para seguir defendiendo su portería y estará con sus compañeros el próximo sábado cuando a partir de las 19:00 h, visiten el pabellón “Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana” para medirse al Hispanitas Bm. Petrer.

En los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER, el portero eldense ha reconocido que ha sentido la necesidad de volver a estar con sus compañeros“sobre todo después del partido de la semana pasada ante el Bm. Torrevieja cuando me marché a casa pensando que tenía que echar una mano para ayudar al entrenador porque Iván Cruz es un portero muy joven y que tiene una gran proyección, pero no se le puede dejar con la presión excesiva que está soportando. Se tiene que ir habituando poco a poco a esa situación, pero no a pecho descubierto porque está en etapa de aprendizaje y necesita dos o tres años para madurar como portero por lo que no puede estar solo ante el peligro. Iván tiene mucha calidad y es mi apuesta de futuro”.

Reconoce que también ha influido en su vuelta, la insistencia de la directiva que preside Pedro Conca por lo que “hemos llegado a un acuerdo sobre una serie de cuestiones personales y al final lo podremos llevar” advirtiendo que “volveré a dar el cien por cien”.

Fran Tirado asegura que tomó la decisión de volver a jugar “independientemente de que esta semana juguemos en Petrer”.