Sería terrible vivir sin música: por suerte en Granada nunca nos falta

Es mañana el día señalado en rojo por los acérrimos e incansables seguidores de 091 y es que por fin saldrá a la venta el nuevo trabajo de los granadinos. 25 años en silencio en los cuales siempre ha quedado un atisbo de esperanza en la vuelta de estos 5 currantes del rock, de este grupo que quizás fue un adelantado a su tiempo o que no tuvo toda la suerte que se merecía. Por suerte el tiempo ha jugado a su favor, pasando de una banda apenas conocida a nivel nacional a grupo de culto y siendo aquella "Maniobra de Resurrección" el punto de inflexión para llegar a miles de personas y consiguiendo obrar el milagro de volver a reunirles sobre los escenarios.

Y hablando de buenos rockeros, aunque esta formación tiene bastante menos recorrido, "El Hombre Garabato" estrena su nuevo disco mañana, Luciérnagas que será presentado por primera vez en directo en Guadix. Un trabajo que sirve para cerrar una trilogía, tras Demonios y Aullidos. Una apuesta seria y sincera por un rock sin aditamentos impuestos y que podremos disfrutar en breve en Granada.

Jueves 17

21.00H - Los Vinagres - LemonRock Hostel.- Con motivo del IV Aniversario de este hostel-bar-sala, la gente del Lemon ha preparado un cumpleaños muy especial durante estos 3 días, empezando con este trío canario que está revolucionando el panorama musical tanto en las islas como en la península. Un curioso concepto musical de rock, garage con toques latinos.

22.00H - White Lies - Industrial Copera.- Una de las mejores bandas británicas que nace en las raíces del indie británico y que a lo largo de su trayectoria ha conseguido premios de la talla de los BRIT's o de la BBC. Tan sólo serán 4 ciudades las elegidas en España y Granada ha sido una de ellas.

Viernes 18

18.00H - Vita Insomne - LemonRock Hostel.- No siempre el ganador de un concurso es el único que acaba acaparando las luces y con este grupo ha ocurrido esto mismo. Semifinalistas del Emergentes 2018 ha sido este año cuando han despegado llegando a tocar en Monkey Week o enOrbita. Ahora tenemos otra oportunidad de seguir ver creciendo a este grupo.

21.00H - Derby Motoreta's Burrito Cachimba / Fajalauzza - Industrial Copera.- El fenómeno andaluz musical del año, creadores del concepto "kinkidelia" y herederos directos de mitos como Triana o Medina Azahara. Sus teloneros son los granadinos Fajalauzza, grupo de rock progresivo que hizo temblar el ZaidínRock en su última edición.

21.00H - Empire Show - Sala El Tren.- Un nuevo formato que une concierto con sesión en un todo, sin saber muy bien cuando empieza cada sección y que se va propagando como la pólvora. El show correrá a cargo de Israelb y de LaSole en directo con "Yosef The Soul" y Joha a los platos.

22.00H - Trigo Sucio / Sr. Olmo / Simbiosis Batucada / Una Pizca - Sala Prince.- Este es el cartel que han preparado los cordobeses, aunque granadinos de residencia, para el estreno de su nuevo disco "Adioses", un disco que supone una disruptura en su carrera tanto en sonido como en letras.

22.00H - Koel - Escenario Aliatar.- Vienen a demostrar que se puede ser perfectamente profeta en tu tierra y es que con "Brujula" no sólo ha sido capaces de conquistar Granada si no otras ciudades, ya sea en sala o en festivales, gracias en parte, a un repertorio al que no se le puede poner ni un pero.

22.00H - Modelé Fatalé - Sala Planta Baja.- La banda ¿liderada? por Clarise Dumont, lo ponemos en interrogante porque ni ellos ni nosotros lo tenemos claro. Lo que sí tenemos cristalino y fresco fue su concierto del pasado invierno en el que fue sin duda la fiesta del curso. Un directo locuaz, distinto, descarado, deslenguado, solamente apto para los más atrevidos. Han prometido sorprendernos de nuevo por lo que no nos queda más remedio que ir ¿y tú?.

Sábado 19

18.00H - Cooper - LemonRock Hostel.- Casi casi en el tiempo extra del partido podremos disfrutar de este auténtico superviviente de la época dorada del pop español y es que el próximo 9 de Noviembre se retirará de los escenarios. Por eso este concierto es tan especial, su sonido ya fuera junto a "Los Flechazos" o a "Cooper" siempre nos ha acompañado.

22.00H - Marea - Palacio Municipal de Deportes.- Tras 8 años en silencio ha sido en este 2019 cuando esta mítica banda navarra ha decidido volver a meterse en el estudio de grabación y sacar "El Azogue", un muy buen disco de rock, no es para menos con una de las mejores bandas nacionales.

22.00H - El Chojín - Sala El Tren.- Él es una de las referencias del hio hop en español y seguramente que haya sido estudiado por numerosos artistas que hoy triunfan con los ritmos urbanos y es que desde que lanzó su primer disco en 1999 la música ha evolucionado en todos los sentidos, pero él sigue siendo todo un tótem.

22.00H - Lena Carrilero - Taberna JJ.- En este simpar local tendremos la oportunidad de descubrir a esta joven cantautora que se adentra en los sonidos más pop-folk a través de su disco "Paraíso Terrenal".

22.00H - Prado Negro - Sala Planta Baja.- Este proyecto que lleva dando que hablar un tiempo por fin se materializa. Ha sido en este mes cuando el disco "Las Mimbres" ha visto la luz y ahora toca presentarlo en público. La esencia consiste en adaptar poemas de María Zambrano o Jose Ángel Valente, por poner un par de ejemplos, al esquema de una canción y acompañarla de música actual. Tras el nombre de este bello paraje de la Sierra de Huétor nos encontramos a Soleá Morente junto a Jaime Beltrán de Pájaro Jack, Mafo, Rocío Morales y a José Ubago de Napoleón Solo.