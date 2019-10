El vídeo viral de un simpatizante de Vox en Cazalilla que quema las camisetas del Barcelona

Más de 152.000 reproducciones en apenas dos días tiene ya el vídeo que subió a su Facebook Joaquín Ibarra, autoproclamado él mismo presidente de Vox en Cazalilla, un dato que esta emisora no ha podido confirmar. En él, se ve claramente como el propio Ibarra, declarado aficionado al FC Barcelona de toda la vida, quema las camisetas de su equipo mientras sostiene una bandera de la España franquista.

"Yo soy presidente de Vox de Cazalilla, quiero representar a todos los españoles de Cazalilla y me da vergüenza ser de un club como este (en referencia al FC Barcelona). He sido el mayor seguidor de este equipo y ahora me da vergüenza llamarlo como equipo, ahora vais a ver lo que hago con este equipo porque vais a ver que no sois españoles", dice Joaquín Ibarra en su vídeo publicado en Facebook.

Segundos después enciende un fuego en el que arden a la vez ramas secas de olivo y seis camisetas del FC Barcelona, entre ellas una al menos de Messi. El vídeo ha sido compartido por más de 4.700 personas a estas horas del jueves.