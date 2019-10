A Jódar también le afecta el conflicto de los Comedores Escolares

Durante estos últimos días nos venimos haciendo eco que 37 centros escolares de la provincia, algunos en colegios de Sierra Mágina como Bedmar-Garcíez y Bélmez de la Moraleda, se quedaban este martes, 15 de octubre, sin el servicio de Comedor Escolar.

Nos congratulábamos que, si bien, en un principio, esa situación no afecta a ninguno de los colegios de Jódar, concretamente, son tres los que tienen aprobado el servicio de ‘Comedor Escolar’, pero solo dos los que lo están ofreciendo en la actualidad, General Fresneda y Virgen de Fátima.

Puntualizando la situación de Dr. Fleming aún no ha sido adjudicado el servicio, a pesar de haber terminado las obras, desde el Ayuntamiento de Jódar, la adjudicación corresponde a la Junta de Andalucía, y ese era el compromiso, con la anterior delegada territorial, para que estuviera en funcionamiento desde el inicio del presente curso. Para ello desde el centro se abría el periodo de inscripción, al que han respondido más de treinta familias, que se pudiera incrementar hasta 50.

Un tema que se le hacía llegar al actual delegado, en la reunión que se mantuvo el pasado el pasado 20 de septiembre, entre Ayuntamiento de Jódar y delegación, con presencia de la alcaldesa, María Teresa García, el concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, y el propio delegado territorial de la Consejería de Educación y Bienestar Social, Antonio Sutil.

Así las cosas, pendiente de solución para esos 37 centros escolares, que desde el martes se quedaron sin ‘Comedor Escolar’, y el propio Dr. Fleming, con comedor habilitado, por el Ayuntamiento de Jódar, y sin adjudicación desde la Junta.

La alcaldesa, M.ª Teresa García, nos explicaba la situación, tras la importante inversión (más 15.000 €.), con fondos propios del Ayuntamiento en la construcción del Comedor, una inversión que tampoco correspondía al ayuntamiento, las actuaciones mayores en los centros escolares corresponden a la Junta, pero que han ejecutado, como muestra de su declaración de buena disposición, “… Nosotros hemos cumplido. Pero en la reunión que mantuvimos con él, el pasado día 20 de septiembre, nos reconocía que pesa haber salido a licitación, no hubo ninguna oferta, por parte de ninguna empresa… Incluso nos llegaba a anunciar – Veremos a ver si los comedores que ya hay (adjudicados), cuando se les acabe el actual contrato, a ver si no dejan el servicio - … Fíjate si sabía por dónde iba la cosa, una auténtica barbaridad, esto ya lo sabían. Y lo que tenían que haber hecho, es ponerse a trabajar, vamos a hacer nuestro trabajo antes de que pase… Fíjate, que casualidad, en las concertadas no ha pasado nada de esto, y en las públicas ya van 37 colegios afectados. Y eso de que no lo sabían, falso, y hay documentos que testifican que lo sabían de hace tiempo, no de un día para otro… En Fleming ya hay treinta y tantas familias, que se han inscrito, se les dijo que iban a tener comedor, por parte del ayuntamiento se ha cumplido… Desde el Ayuntamiento nos hemos gastado un dineral, ha hecho ese comedor, y nos encontramos en esta situación, si esto pasa gobernando (en la Junta) el PSOE, nos encontramos con manifestaciones, hasta en Madrid… Los ayuntamiento ya no podemos hacer nada, eso es ya lo que nos faltaría a los ayuntamientos, tener que servir en los comedores escolares. Nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte, ahí a quién se le tendría que caer la cara de vergüenza es a la delegación…”.

Proceso de Emergencia

La Consejería de Educación y Deporte recurre a la adjudicación directa para poner en marcha el servicio de comedores escolares después de que la empresa Royal Menú dejará de prestar el servicio y dejara a 37 centros de 25 municipios sin comedor.

El delegado de Educación y Deporte, Antonio Sutil, asegura que esta adjudicación viene motivada por la declaración de emergencia, que se inició durante la tarde de ayer después de que se trabajara en una memoria justificativa que avala este trámite. “Se trata de un caso excepcional, poco utilizado, con el que pretendemos dar una respuesta ágil a los niños y a las familias afectadas, que pasaría por una adjudicación directa a algunas empresas, que serían las que se harían cargo de este servicio. Tenemos propuestas encima de la mesa y trabajamos para encontrar pronto una solución”, afirma el delegado de Educación y Deporte, Antonio Sutil.

Asimismo, ha aprovechado para expresar la solidaridad con las familias afectadas ante lo que considera una circunstancia sobrevenida por el abandono de una empresa de las obligaciones contractuales con la Consejería de Educación y Deporte. “Nos preocupan mucho los niños y sus familias y también la situación de los trabajadores, que se ven afectados por una circunstancia totalmente injusta. Trabajamos desde el minuto uno para encontrar la solución adecuada siempre dentro del marco normativo y desde el punto de vista de los condicionantes y requisitos que ha de cumplir una empresa que suministra la comida a niños en un colegio”, manifiesta el delegado de Educación y Deporte. Además, recuerda que la Agencia Pública Andaluza de Educación ha venido trabajando en los últimos días para tratar de lograr la cesión del contrato de 37 comedores escolares, tras dejar de prestar el servicio la empresa Royal Menú alegando dificultades financieras. Además, aclara que ayer se firmó la declaración de emergencia, que permite la adjudicación directa de estos comedores. La prioridad de la Consejería es que los comedores escolares afectados estén de nuevo operativos lo antes posible.

También recuerda que la Agencia Pública Andaluza de Educación no tiene pagos pendientes con Royal Menú, a la cual se han abonado puntualmente las facturas presentadas a lo largo de la ejecución de estos contratos.

Desde el PSOE se considera "Ejemplo de irresponsabilidad y mala gestión"

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, recordó hoy a PP y Ciudadanos que las administraciones “están para resolver los problemas, no para echar las culpas a otros”. En relación a la crisis de los comedores escolares en la provincia, generada por la evidente imprevisión de la Consejería de Educación, Reyes envió un recado a la Junta de derechas: “PP y Ciudadanos ya no están en la oposición, están en el Gobierno. Por tanto, lo que tienen que hacer es resolver el problema en 37 colegios de 25 municipios y que afecta a 1.900 niños y niñas”.

Reyes, recuerda que “PP y Ciudadanos ya no están en la oposición. Están en el Gobierno. Y su obligación es resolver el problema, no echarle la culpa a otros”.

Reyes, que ha participado en la reunión de la Comisión de Juventud de PSOE y Juventudes Socialistas, consideró que lo que ha ocurrido con los comedores escolares es “un ejemplo de irresponsabilidad y de mala gestión” por parte de la Junta, ya que “independientemente de que una empresa tenga una situación económica complicada, las administraciones estamos para resolver los problemas”.

En este sentido, apuntó que “haciendo caso al delegado, desde el miércoles de la semana pasada ya sabían que al martes siguiente se dejaba de prestar el servicio” y, sin embargo, no avisaron a los centros y a los padres hasta 24 horas antes del día en cuestión. Además, recordó que el 4 de septiembre se registró en la Agencia Pública de Educación el documento de cesión del servicio de Royal Menú a otra empresa, por lo que la Junta estaba al tanto de las dificultades desde hacía un mes y medio.

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén, Juan Francisco Serrano, alcalde de uno de los municipios afectados (Bedmar), remarcó la actitud de desidia que mantiene la Junta de Andalucía con el ámbito de la educación pública, puesto que la única respuesta que ofrece es “hasta nuevo aviso” a las 1.500 familias de los más de 1.900 niños y niñas que están sufriendo la tercera jornada sin el servicio de comedor escolar en 37 centros jiennenses.

Serrano relató que la Delegación territorial de Educación ya conocía desde septiembre la incapacidad de la empresa para ofrecer el servicio, y que oficialmente el 9 de octubre le llegó la notificación. Sin embargo, “la Junta no informó a las familias, ni transfirió la información a los centros educativos para que pudieran trazar una hoja de ruta para buscar una alternativa”.

En esta línea, insistió el secretario de Juventudes, desde el PSOE de Jaén “exigimos la dimisión del delegado de Educación, que no está capacitado para gestionar los recursos públicos”, y subrayó que se demuestra una vez más que la Junta de las derechas mantienen una “clara insensibilidad ante esas familias, que todavía no saben cuándo se va a reanudar el servicio”.

Finalmente, lanzó un mensaje ante la incapacidad de las tres derechas en Andalucía: “gobernar es gestionar y gestionar es saber adelantarse a los problemas. Y aquí hay una idea clara: ni creen ni van a creer nunca en la educación pública en Andalucía”.

Previas a estas declaraciones ya se ha solicitado, desde el propio PSOE, tanto la comparecencia del Consejero de Educación, en el Parlamento Andaluz, como la dimisión del delegado territorial en la provincia de Jaén.