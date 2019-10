200 establecimientos se adhieren a DTiendas Linares

Comercio y cultura de la mano en DTiendas Linares. Este fin de semana, concretamente el viernes 18 y el sábado 19 de octubre, repite la iniciativa que promueven conjuntamente la Cámara de Comercio de Linares, la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIL) yel Ayuntamiento. El objetivo no es otro que atraer al público al centro comercial abierto, que los establecimientos puedan ofrecer sus productos de manera más dinámica y, en definitiva, "mostrar una imagen en positivo con las calles comerciales llenas de gente". Así lo expresa el concejal de Turismo y Comercio, Enrique Mendoza, que advierte que el tráfico rodado estará cerrado durante los días de celebración, las calles Sagasta, Antón de Jaén, Zabala y Los Castillos.

En la programación de actividades destaca una visita guiada con escolares de la ciudad, espectáculos de animación y conciertos para amenizar la iniciativa. En concreto, se contemplan las actuaciones de Carlitos Hojas y Los Betabeles el viernes en el Lugarillo, a partir de las seis y media de la tarde. Después, a las ocho, D'Ordago hará lo propio en la Calle Nueva. Ya el sábado, Hobonata Blues tocará en la calle Serrallo, a las once y media de la mañana y, en torno a las doce y media, turno para Fetiche en calle Sagasta. Por la tarde, The Kids on the Mountain y Toni Dublet se subirán al escenario en el Lugarillo y Calle Nueva, respectivamente.

Ayuntamiento de Linares

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Linares, Agustín Vázquez, afirma que este programa se complementa con el desarrollo de una APP específica para el comercio local linarense. “Vamos a desarrollar una aplicación para el comercio minorista que incluya a todos los participantes, de manera que cualquier persona pueda acceder a la información de cada tienda y comerciante”.

Por su parte, el presidente de ACIL, Juan Carlos Hernández, reseña que lo más importante es “el apoyo permanente para que nuestro centro comercial abierto siga creciendo y aportando más calidad”, además de confirmar el porqué del color rosa elegido para el logotipo de la edición 2019 de Dtiendas. “Dado que este año coincide con el Día Mundial del Cáncer de Mama, nos hemos vestido de rosa para dar protagonismo a este día tan significativo”, afirma.

Unos 200 establecimientos participan en la presente edición de DTiendas Linares, una actividad organizada dentro del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista 2019, impulsado por la Cámara de España y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio, con la financiación de Fondos FEDER.