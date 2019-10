Una de cada tres personas de las Islas no tiene recursos para gastos imprevistos

Una de cada tres personas de las Islas no tiene recursos económicos suficientes para hacer frente a gastos imprevistos sin recurrir a préstamos ni tampoco puede permitirse ir de vacaciones durante al menos una semana al año. Son datos del último informe sobre el estado de la pobreza en Balears de la 'Xarxa per a la inclusió social'. Según el estudio, la pobreza se está cronificando ya que más del 62 por ciento de los ciudadanos (más de 700.000 personas) tiene dificultades para llegar a fin de mes, una cifra que ha aumentado diez puntos en el último año.

Según este informe, en 2018 se produce un punto de inflexión, un cambio de tendencia que no ocurría desde 2013, la última crisis económica cuando el 68 por ciento de la población admitía tener dificultades para llegar a final de mes.

Los últimos datos reflejan que el 18 por ciento de la población balear, algo más de 200.000 personas, se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, y casi 370.000 personas cobran menos de mil euros al mes.

Andreu Grimalt, el director de la 'Xarxa per a la Inclusió Social', explica además que la pobreza también tiene especial incidencia sobre los pensionistas, ya que unas 16.000 personas en Balears cobran una pensión de menos de 317 euros al mes.

El estudio se basa en una serie de puntos para analizar la situación de la pobreza de las personas. Por ejemplo, un 11,4 por ciento de la ciudadanía no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, mientras que un 6,5 no puede permitirse un coche, o incluso un 5,6 por ciento de la población no puede tener un ordenador.

Destaca también que las mujeres son las que padecen más la pobreza, más de 110.000 personas están en situación de riesgo o exclusión social. Es un 3 por ciento más que los hombres.La falta de una vivienda asequible en Balears dificulta todavía más esta situación. En ese sentido, Grimalt pide medidas para acabar con la pobreza por que dice que es un trabajo de todos.