Servicio de pediatría en precario

Los Procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León han presentado una solicitud de documentación relativa al estudio para la mejora del servicio de pediatría del Centro de Salud Urbano de Medina del Campo.

Este estudio se solicita después de una Proposición No de Ley que presentó el Partido Socialista en la Asamblea legislativa de Castilla y León a petición del propio Ayuntamiento. Después de un año en el cajón de las Cortes, la Proposición No de Ley se aprueba con el objetivo de solicitar a la Junta de Castilla y León la realización de un estudio para la mejora de este servicio incluyendo los profesionales necesarios, así como la realización de un protocolo de actuación para que en épocas de mayor nivel asistencial se pueda reforzar el servicio de modo que no se produzcan colapsos en el mismo.

También se solicitaba la realización de un estudio sobre el estado del servicio de urgencias del centro de salud, con la inclusión de un pediatra, sobre todo en las épocas de mayor carga asistencial, para evitar traslados innecesarios al servicio de urgencias del Hospital de Medina del Campo. Pues bien, aseguran los socialistas que un año después de aprobarse la Proposición No de Ley la Junta de Castilla y León “ni sabe ni contesta”.

Además, el Partido Socialista pide al alcalde de Medina del Campo, que explique por qué su partido no ha desbloqueado esta situación y ha solicitado, a través de registro, que Guzmán Gómez exija de forma contundente tanto al Presidente de la Junta de Castilla y León como a la Consejera de Sanidad que se agilicen los trámites necesarios y se dé a conocer el estudio sobre el servicio de pediatría.