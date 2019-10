Ayuntamiento y Diputación discrepan sobre el coste del servicio de los Bomberos de Palencia en la provincia

Ayuntamiento y Diputación de Palencia, en el que es el comienzo de las negociaciones, discrepan sobre la dotación que debe tener el convenio por el que el Parque de Bomberos de la capital se compromete a intervenir en los sucesos que se produzcan en la provincia. Tras el aparatoso incendio del pasado domingo en una empresa del polígono de Venta de Baños, la concejal del área, Carolina Gómez, recuerda el coste elevado que este tipo de intervenciones tiene para el consistorio. Así las cosas, según Gómez, en una primera propuesta la Diputación estima que debe pagar 150.000 euros y el Ayuntamiento cuantifica el servicio en 398.000.

A Carolina Gómez "las cuentas no le salen". Se refiere al pago de kilometrajes, mantenimiento de retenes y otros conceptos que generan importantes gastos al consistorio de la capital cuando los Bomberos del Parque Municipal de Palencia tienen que ir a un pueblo a sofocar un fuego. La concejala no quiere hablar de desencuentro, matiza que están en el inicio de las conversaciones. Pero de partida, hay discrepancia.

Radio Palencia de la Cadena SER ha acudido a la otra parte, la Diputación de Palencia para conocer su versión. El diputado Adolfo Palacios dice que la cantidad que plantea el Ayuntamiento no es asumible por parte de la Diputación, aunque tiene claro "que no puede no haber acuerdo". Desde la institución mantienen que si en los próximos no tienen una propuesta oficial, reflejarán en presupuestos una cantidad que oscilaría en torno a los 150.000 euros frente a los 398.000 que reclama el Ayuntamiento.