Marta Domínguez niega que vaya a optar a una de las 42 plazas de Policía Local de Palencia

Aunque está en la lista de los 574 aspirantes que, a partir de este viernes, se examinarán en La Yutera para optar a las 42 plazas de nuevos policías locales de Palencia, todo apunta a que Marta Domínguez no concurrirá al primer examen teórico. Según ha podido saber la Cadena SER, de fuentes próximas a la ex atleta, en efecto se apuntó, pero hace tiempo que tiene tomada la decisión de no presentarse, o por lo menos es lo que ha afirmado en su entorno.

Hay que recordar que en 2016 sí opositó a policía nacional pero, tras sacar con nota las pruebas físicas, suspendió en el examen teórico y el año pasado su nombre estuvo también en la lista de 167 opositores a las cuatro plazas de policía local denominadas de turno libre pero, como todo hace indicar que ocurrirá mañana, al final no se presentó al examen.