Cerdán (PSOE): "Que dejen de manchar el gran nombre de Navarra"

El secretario de coordinación del PSOE y número uno por Navarra al Congreso de los Diputados en la candidatura del PSN, Santos Cerdán, hace una llamada a UPN, PP y Ciudadanos para que cesen el "manoseo tendencioso que están haciendo de Navarra". "Es muy triste oír continuamente falsedades sobre tu tierra, mentiras que ellos mismos reconocen en privado". Cerdán responde que "no es asumible" la condición que ponía ayer el cabeza de lista de Navarra Suma al Congreso, Sergio Sayas, cuando condicionó el apoyo de los diputados de Navarra Suma a una hipotética investidura de Pedro Sánchez a que cambie el Gobierno de Navarra liderado por Chivite. "No es asumible -dice Cerdán- porque es una decisión de los navarros y ya va siendo hora de que UPN y Navarra Suma acepten las decisiones de los navarros. Cuando a ellos les favorece, les gusta mucho y cuando no, se dedican a manchar el gran nombre de nuestra Comunidad".

Sobre la cita electoral del 10 de noviembre, Cerdán afirma que se presentan con el objetivo de "sacar el mejor resultado posible, revalidar los dos diputados" obtenidos en Navarra en los comicios de abril, "y conseguir cuantos más senadores mejor para tener una mayoría progresista, parar este bloqueo institucional y poder liderar este país".