Nicola no se fía del colista

Marcelo Nicola, entrenador del GBC, ha comparecido en el Gasca para hablar de la visita al colista Marín, del que asegura no fiarse nada.

-Mejora diaria. “Es lo que queremos cada día, competir, competir e intentar ganar partidos. Hemos ganado dos en casa con dificultades y la clave es seguir mejorando para poder crecer como equipo”.

-Buena racha en el Gasca. “Hemos tenido momentos muy buenos, otros de mucha dificultad, por lo que debemos hacer que los buenos sean más largos y los de dificultad, que los seguirá habiendo durante toda la temporada, sean mucho más cortos y menos profundos”.

-Carácter. “Lo he dicho tras los dos partidos ganados. Remontar no era nada nada fácil y fue consecuencia de la ambición, de las ganas, del carácter y de muchas cosas positivas, por eso hay que intentar que esos momentos negativos no sean tan largos y profundos”. -

Seguir igual fuera de casa. “Todo pasa por mostrar la misma actitud tanto en casa como cuando jugamos en otras canchas. Jugar con ganas, con ambición y luchar”.

-No se fía del colista. “Es una circunstancia, la Liga está muy competida, es un campo difícil, pero lo importante es que nosotros sigamos encontrándonos como equipo para ser mejores cada día”.

-Análisis del Marín. “Es un equipo que ha ascendido este año, juegan en un campo complicado y tienen jugadores con talento, así como otros con buen físico y que son buenos a nivel individual. Por eso tenemos que intentar como equipo parar esas cosas individuales de ellos y no dejarles coger confianza. No hay que fiarse de nadie en esta competición”.

-Recuperación de los tocados. "Julen Olaizola está bien, a puntito de volver".