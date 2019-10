Aitor Buñuel: "Mis agentes son los que llevan la negociación, yo estoy al margen"

2 de junio de 2019, domingo, 13:21 horas del mediodía y un nombre que se convirtió en historia del racinguismo, es el de Aitor Buñuel Redrado, autor del gol que le daba el ascenso al Racing en Son Malferit.

Desde entonces, empezaba a correr el reloj, el de la renovación de un lateral que está vinculado al Racing, al menos de forma contractual, hasta el 30 de junio de 2020.

Es internacional sub21 con España, viene de jugar de titular contra Alemania y Montenegro, siendo capitán en uno de ellos y anotando un gol, también a la salida de un córner.

La gente se impacienta, quiere que Chuti Molina lo renueve ya, pero Aitor reconoce estar tranquilo, sin ansiedad: "Tengo la suerte de tener agentes que me mantienen al margen, son ellos los que llevan la negociación, estoy muy tranquilo". Está muy feliz en Santander como reconoce, y agradecido del cariño de la afición, donde ha caído de pie.

Aitor está estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Cantabria, algo que puede ser también clave para su continuidad en el conjunto verdiblanco. Más aún si cabe con los problemas de traslado de expediente universitario de Pamplona a Valencia y que le penalizó durante un curso.

Preguntado también por el rumbo del equipo, reconoció el trabajo realizado por sus compañeros en Huesca el pasado fin de semana, partido que le pilló de lleno en la concentración con la sub21 y donde, por culpa de un entrenamiento, no pudo ver la segunda mitad.

Para este partido, con las bajas de Abraham Minero y Moi Delgado, además de los problemas con Chus Puras al no ser sub23, todo apunta a que Buñuel será el lateral zurdo frente al Tenerife, aunque, acostumbrado a despejar balones en el terreno de juego, también lo hace en las entrevistas: "No sé si jugaré, hasta el fin de semana no lo sabré", concluyo el jugador de moda del racinguismo.