Marededéu

Poques coses sabem... perquè poques coses contà el conseller Soler... però de les retallades, dels ajustos, soles coneguem quatre coses. Contades. Quatre. Retallades, ajustos, confirmats en turisme: la gallina dels ous d'or; innovació que és el futur; ordenació del camp en un camp llastrat pel minifundisme; i les infraestructures hidràuliques amb el problema que tenim de sequera i després de la gota freda. Quasi millor no saber on arribarà també la tisora... Ja ho diu el refrany castellà: "ojos que no ven..."