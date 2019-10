A la espera de conocer el nuevo reparto de concejalías en A Guarda, el PP califica de espectáculo bochornoso el pacto del gobierno formado por socialistas y nacionalistas y su posterior ruptura. Culpan de su fracaso al alcalde, al que llaman irresponsable por, dicen, jugar con el BNG y los guardeses para garantizarse su continuidad en la alcaldía.

Mientras, critican al ya ex teniente de alcalde Anxo Baz por no cumplir con su palabra durante la campaña electoral, cuando, aseguran, prometió no pactar con el PSOE. Por todo ello, piden la dimisión de Antonio Lomba, aunque descartan una moción de censura porque señala en Hoy por Hoy Baixo Miño el portavoz del PP de A Guarda, Roberto Carrero, los números no dan.