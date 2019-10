Los cuentos e historias de la infancia se recrearán en la Cabalgata de Reyes

El Concello de Vigo ha contratado las cinco carrozas para la Cabalgata de Reyes de este año, que estará ambientada en "personajes y animales de cuentos e historias de la infancia", por un importe de 60 mil euros. El ayuntamiento quiere así recuperar la tradición.

También se aprobaron las bases para el concurso que permitirá a 40 niños vigueses acompañar a sus majestades en las carrozas durante la cabalgata. Se realizará mediante sorteo. Los niños que se apunten tienen que estar empadronados en Vigo y haber nacido entre enero de 2007 y diciembre de 2011.

El ayuntamiento estudia la posibilidad de ampliar el recorrido habitual. La Cabalgata parte del nudo de Isaac Peral y acaba en Porta do sol, el regidor considera que con el crecimiento que han tenido las Navidades "me gustaría que su recorrido fuese mayor pero no sé si llegaremos a tiempo".