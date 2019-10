Caballero celebra la licitación del proyecto de abastecimiento a Vigo, pero critica que la Xunta quiera "desentenderse"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado este jueves que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil haya licitado el proyecto de abastecimiento a Vigo y a la zona sur de Pontevedra, pero ha criticado que la Xunta pretenda, a su juicio, "desentenderse del problema".

Estas declaraciones se producen después de publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación de la redacción del 'Estudio de alternativas y documento ambiental para la mejora de la garantía del abastecimiento en la zona sur de la provincia de Pontevedra', que tiene como objetivo mejorar la regulación y el almacenamiento de agua para garantizar el abastecimiento a Vigo y a los municipios del sur de la provincia.

Así, Abel Caballero ha explicado que entre las alternativas se incluyen el recrecimiento de la presa de Eiras, la construcción de una nueva presa de aguas arriba, una captación en el río Verdugo, la construcción de una planta desalinizadora y la construcción de una toma de agua en el río Miño.

A pesar de señalar que el Ayuntamiento aceptará la solución que digan los técnicos que realizan el estudio, ha asegurado que la Xunta insiste en la realización de un trasvase del río Miño "de 45 kilómetros", porque "quieren desentenderse del problema", ya que sería competencia de la Confederación Hidrográfica, es decir, del Gobierno estatal.

El proyecto, que tardará "unos meses" en elaborarse, estará costeado a partes iguales por la Xunta, el Gobierno y el Ayuntamiento.

"Yo quise que estuviese el Ayuntamiento aunque no es nuestra obligación. No me fío nada de la Xunta de Galicia. Quiero que esté el Ayuntamiento en la redacción y seguimiento del estudio", ha apostillado Caballero en una rueda de prensa este jueves, tras insistir en criticar que mientras el PP gobernaba en España y en la Xunta "no dio un solo paso para el abastecimiento de agua en Vigo".