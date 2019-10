Sepultados por una realidad contradictoria

Los mares se convierten en vertederos. La vida se ahoga y la putrefacción se va a quedar con nosotros como una sombra. "No es no", siempre, pero que un abuso sexual no frene la fiesta. En Zaragoza, un conductor de autobús muere y su familia tarda 22 horas en conocer su muerte. Según UNICEF, un tercio de los niños menores de 5 años en el mundo no está creciendo sano. Casi 200 millones de ellos sufren de desnutrición, mientras que 40 millones viven con sobrepeso. China celebra sus 70 años con una gigantesca clase de aeróbic con armas en la plaza de Tiananmen, que justo hace 30 años sólo olía a muerte. Un encuentro imprevisto de una bandera con una farola nos da la mejor de las metáforas. Pero no hagas chiste, que ofende. "Los Planetas" y "Niño de Elche" sacan un disco con versiones de himnos, entre hackeo y apropiación. Ahí está "El novio de la muerte", en una versión pop y flamenca. Millán-Astray ya se apropió de lo que fue un cuplé de cabaret para convertirlo en himno de la Legión. Mi hija Carmela dice que de mayor quiere ser Carmela. Y no se me ocurre un acto más patriótico y, a la vez, más independentista.

Seguir leyendo