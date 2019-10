Emanuel: "¿Presión?, el equipo está alegre"

Nada de tristeza. El Almería no gana desde hace cinco jornadas, pero Pedro Emanuel lo entiende como una parte más de la dura carrera en Segunda División. Este sábado (16:00 horas), los rojiblancos visitan al Alcorcón, que busca recuperar sensaciones en Santo Domingo, ya que de cinco compromisos ante su público ha ganado uno y perdido cinco. Ha vivido muchas situaciones en este deporte el míster portugués, casi tantas que pocas cosas le sorprenden. Explicó en rueda de prensa que no todo va mal en el Almería. Siguen clasificados entre los seis primeros y una victoria cambiaría radicalmente la tendencia en el grupo: “Aprendí hace tiempo que en el fútbol la presión la tiene quien está abajo. Nosotros buscamos la parte positiva, no vamos a cambiar el sentido de la cosas. Son cinco partidos sin ganar, lo sabemos, pero somos muy fuertes, con la tercera mejor defensa y ataque”.

Dinámica

No le gusta a Emanuel hablar de bache de resultados. Entiende que el Almería se sigue mostrando como uno de los conjuntos más completos y potentes de la clasificación, si bien ahora la pelota no entra. También recordó que han dejado la meta a cero en seis ocasiones y que el calendario le ha brindado más partidos como visitante, con la dificultad que conlleva: “Va a ser el séptimo choque fuera de casa en doce jornadas. No vamos a decir que es una mala racha, sino momentos que los equipos pasan en una Liga como esta. Sabemos lo que queremos y la forma de conseguirlo”.

Con la gran duda de Radosav Petrovic, que lleva dos sesiones sin ejercitarse con el grupo, el Almería busca dar carpetazo a los cinco compromisos que lleva sin vencer. El técnico elogió la actitud del vestuario a pesar de que los resultados no han llegado como se esperaba: “Ha sido una semana muy tranquila, con alegría, porque como dijo Juan Muñoz, han trabajado como animales. Hablaremos en el campo”.

En la línea

El arrollador inicio de temporada disparó las expectativas con el Almería, y es por ello que Emanuel hace un llamamiento a la prudencia. No se asciende ni se consiguen los objetivos a mediados de octubre, sino que compiten en una Liga donde se dan este tipo de rachas. Comparó el giro radical que ha dado el club desde la llegada de la nueva propiedad, junto con los refuerzos del mercado veraniego: “Cuando llegamos aquí, vimos una tabla en la que el Almería era uno de los seis candidatos a descender de categoría, pero ahora estamos terceros, una posición favorable, y eso sí da alegría a nuestros aficionados. Vamos a quedarnos con esto y a seguir luchando”.

El Alcorcón

Con 15 puntos, está cuatro por detrás del Almería. Su última victoria le dio prestigio, porque marcó tres goles en su visita al Sporting. Sin embargo, los problemas para el equipo de Fran Fernández llegan en Santo Domingo, donde solo ha podido cosechar tres puntos: “Conocemos los puntos débiles del Alcorcón, pero no los voy a descubrir ahora. En casa no han sacado los mejores resultados, pero espero un partido equilibrado que se pueda desequilibrar con nuestra calidad”. Pedro Emanuel también habló del duelo con Fran Fernández, un entrenador que hizo historia en el club rojiblanco. “Han cambiado muchas cosas en el Almería, desde el dueño al entrenador, que soy yo, incluso los jugadores. No creo que vaya a ser un factor desequilibrante que Fran conozca a algunos futbolistas. Los dos partimos con las mismas opciones de ganar”. Los sentimientos quedarán a un lado.