José Alberto: "Estamos en el camino. Uno o varios resultados no pueden generar desconfianza"

Todo acusado tiene derecho a su defensa, y puede elegir si la delega en un tercero o la ejerce por sí mismo. José Alberto López ha aplicado esa premisa del derecho a su situación personal. Este viernes, a las puertas de un partido en el que es perfectamente que se puede jugar el puesto (o, en todo caso, buena parte de su mermado crédito) el entrenador del Sporting ha aprovechado para defender su labor, mostrar su convencimiento en sus propias capacidades y en las del equipo y lanzar un mensaje de confianza: "Estamos en el camino. Un resultado, o varios, la eficacia o ciertos errores no pueden generar una situación de desconfianza ni para mí ni para el equipo", afirmaba el técnico rojiblanco, convencido de que el análisis está condicionado por los dos resultados adversos de las últimas jornadas.

El técnico asegura que no mira la clasificación ("sé que estamos a un punto del descenso porque me lo dices tú", llegó a responder en su rueda de prensa. Admite que el rendimiento del equipo "dista mucho del potencial de la plantilla", pero recuerda que queda "un mundo por delante" y asegura que no tiene "ninguna duda de que este es el proyecto correcto, con la plantilla correcta".

El técnico quiere que se le valore como entrenador. "Es mi primera experiencia profesional, está claro, pero llevo dirigidos muchísimos más partidos que muchos entrenadores de la categoría. Con mis fallos y mis aciertos, pero muchísimos partidos. Y el fútbol es fútbol en Segunda División, en División de Honor, en Tercera División, en Segunda B, en Primera Benjamín y en Primera Alevín. Es el mismo. Soluciones, tenemos. El tema es detectar los errores, y los errores los detectamos", respondía el preparador rojiblanco.

Defiende su valía y también el carácter de la plantilla, puesta en tela de juicio por Miguel Torrecilla. José Alberto López quiso echarle un capote al director deportivo, asegurando que había que poner esa respuesta "en su contexto", negando cualquier discrepancia interna. "Siempre hablamos de carácter cuando se pierde. Igual que sólo se habla de cantera cuando se pierde", decía el entrenador.

José Alberto se la jugará en Elche. Se lleva al Martínez Valero a 18 futbolistas; vuelve Manu García y ha dejado fuera de la convocatoria a Pedro Díaz. Tampoco viajan el portero Christian Joel ni el delantero Neftali, afectados por el golpe en la cabeza que protagonizaron el miércoles.

Horario del derbi

La Liga hizo públicos los horarios de la jornada 16. El derbi asturiano de la primera vuelta se disputará en el Carlos Tartiere el domingo 17 de noviembre a las cuatro de la tarde.