El Tribunal Superior de Justicia de Canarias obliga al Ayuntamiento de Arrecife a concluir la expropiación de una parcela de 37.000 metros cuadrados, donde actualmente está el Colegio Los Geranios, el Mercedes Medina y el campo de fútbol. Los herederos del Cabo Pedro Cabrera Domínguez afirman que ellos son los legítimos propietarios de esta parcela. Según Bermúdez, uno de los herederos, a finales de los setenta, el Ayuntamiento ocupó ese suelo, y décadas después, en 2005, los herederos solicitaron formalmente la expropiación. La expropiación comenzó a tramitarse, pero un acuerdo plenario de 2012 la paralizó. Los herederos denunciaron entonces al Ayuntamiento, comenzando así un largo periplo judicial. Ahora una sentencia del TSJC anula el acuerdo plenario de 2012 y obliga al ayuntamiento a expropiar la parcela, pagando a los propietarios más de 20 millones de euros, -18 que solicitan los propietarios más los intereses de demora-.

"No les queda más remedio que expropiar, es una expropiación por ministerio de ley al tratarse de una ocupación", explica Pedro Bermúdez, uno de los herederos. Además, Bermúdez asegura que llevan décadas pagando el IBI del colegio Los Geranios, "encima estamos pagando el IBI del colegio, de la edificación, nosotros nos negamos a pagar el IBI del suelo porque es nuestro, pero estamos pagando también el IBI del colegio, de un colegio público. ¿Cómo va a pagar un particular el IBI de un colegio público? Eso es imposible. Sin embargo, lo estamos pagando", explica el heredero. Además, los herederos del Cabo Pedro aseguran que este no es el único suelo en litigio. Afirman que el suelo donde se ubica el campo de fútbol junto al colegio Adolfo Topham también es suyo. Este asunto está sub iudice y los propietarios lo valoran en más de veinte millones de euros, que tendría que pagar el Ayuntamiento también, si los tribunales fallan a favor de los propietarios.

Fuentes municipales explican que el suelo no fue ocupado, y que la misma finca está registrada a nombre del Ayuntamiento de Arrecife y a nombre de los herederos. Por eso el Ayuntamiento de Arrecife ha pedido al TSJC una "aclaración de sentencia", porque la finca figura en el inventario de la institución local con "certificación registral", y de hecho, en primera instancia, se determinó que no procedía la expropiación. Ahora el TSJC tumba esa sentencia y asegura que prevalece la propiedad privada, por lo tanto, el Ayuntamiento está obligado a expropiar. La institución local no descarta la posibilidad de recurrir al Supremo una vez que se conozca la aclaración de sentencia del TSJC.

El Ayuntamiento también debe pagar más de treinta millones por ocupar el solar de Ginory y está en litigio si finalmente paga o no decenas de millones de euros por el Islote del Francés

Los más de veinte millones de euros de esta sentencia se suman a los casi treinta millones que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Arrecife a los propietarios del solar de Ginory. Los propietarios de Ginory han dicho públicamente que no aceptan el plan de pagos, no obstante, la deuda podría ser mayor. Estos dos pleitos superan los cincuenta millones de euros, pero podrían no ser los únicos. El Ayuntamiento de Arrecife ha reconocido públicamente que debe pagar 47 millones a distintos propietarios de suelo, pero si finalmente los tribunales lo determinan, es probable que también tengan que pagar el suelo del campo de fútbol del Adolfo Topham, más de veinte millones según los propietarios, y el suelo del Islote del Francés, cuyos propietarios valoran en más de cien millones de euros. Una deuda millonaria difícil de asumir para un Ayuntamiento que tiene un presupuesto de cincuenta millones de euros al año.