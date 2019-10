Paradores inaugura el tramo de la senda del Duero dentro de su compromiso con la Agenda 2030

El presidente de Paradores, Óscar López, acompañado de Pedro Medrano, gerente de la Asociación Forestal de Soria han inaugurado el tramo de la Senda del Duero que Paradores ha recuperado en colaboración con esta asociación. Se trata de un tramo de dos kilómetros de la senda de la ribera del río Duero en la localidad de Garray donde además de llevarse a cabo las actuaciones medioambientales para la mejora, protección y conservación de las especies autóctonas de la zona, se han colocado paneles informativos para sensibilizar al caminante.

Para el presidente de Paradores, Óscar López, “esta iniciativa local en Soria pone en valor la naturaleza y la concienciación con el medioambiente, así como los ODS de la Agenda 2030 con los que estamos fuertemente comprometidos. Paradores tiene un compromiso con la España interior porque es una de las mejores herramientas para combatir la despoblación creando empleo, fijando la población y siendo un motor económico y de atracción turística”.

Por su parte, el gerente de la Asociación Forestal de Soria, Pedro Medrano, ha asegurado en sus palabras que “los ciudadanos tenemos que ser responsables con nuestros hábitos de consumo, desde la compra de un producto hasta la reserva de un alojamiento, por eso hay que empezar a exigir que haya una responsabilidad detrás de las empresas. Por esta razón agradecemos a Paradores su labor de conservación ambiental alinearla con los ODS de Naciones Unidas en este tramo de 2 kilómetros de un paisaje de ribera, en el que hay multitud de especies arbóreas, de pasto, nutrias.

Esta acción en la provincia de Soria se enmarca en las actuaciones que está llevando a cabo Paradores en materia de sostenibilidad y su compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, más concretamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 13, 15 y 17. La hotelera pública ha puesto la sostenibilidad en el centro de su negocio y desde enero está llevando a cabo proyectos que la han colocado a la vanguardia del sector en esta materia. Por ejemplo, todos los Paradores consumen energía eléctrica de origen 100% renovable, lo que supone un fomento del ahorro energético y consumo responsable. Además, este verano Paradores se convirtió en la primera cadena de ámbito nacional que anima a sus clientes a llevarse a casa la comida que no ha terminado de consumir en sus restaurantes poniendo a su disposición envases biodegradables y compostables. Una medida proactiva que busca aproximarse al desperdicio cero de alimentos y que fomenta la economía circular. El compromiso de Paradores con el medioambiente se está traduciendo también en la eliminación de los plásticos de un solo uso en sus habitaciones. Antes de que finalice el año todos los establecimientos contarán con nuevos envases de amenties, productos de bienvenida, realizados con materiales biodegradables. Los nuevos jabones, geles y demás productos de cosmética son libres de parabenos, ftalatos o colorantes y no están testados en animales. Además, en la Red de Paradores no se pueden encontrar ya ni botellas, ni vasos ni pajitas de plástico, ya que han sido sustituidos por otros elaborados con materiales respetuosos con el medioambiente.

Paradores trabaja con el objetivo de recuperar y sostener el patrimonio histórico-artístico a través del uso turístico de los edificios; alentar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente; promover la gastronomía regional y promocionar los destinos culturales españoles, y desarrollar un producto turístico de calidad, que sea imagen de la hostelería española y referente de la España Global en el ámbito internacional.

En la actualidad, Paradores suma un total de 97 establecimientos entre España y Portugal, con 1,3 millones de habitaciones/noche y más de dos millones de cubiertos vendidos en 2018.

La Asociación Forestal de Soria es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1988 que nace con el objetivo de recuperar los espacios forestales abandonados de España para convertirlos en espacios vivos y en elementos de desarrollo de las zonas rurales. Es la única entidad de España que cuenta con una línea de trabajo especializada para recuperar los montes abandonados y han impulsado las dos reformas legislativas que han permitido rescatar a estos montes del olvido y conseguir su recuperación ambiental. Llevan más de 30 años trabajando para la protección, conservación y mejora de los bosques y de la biodiversidad, así como en la prevención de los incendios forestales, actuando en unas 40.000 hectáreas, realizando actuaciones y tratamientos selvícolas y/o con desbroces llegando casi al millar de actuaciones en la provincia de Soria.