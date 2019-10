¿Y si te toca estar en una mesa electoral?

Estén atentos los próximos días. Les puede llegar a casa la carta donde se les notifica que les ha tocado formar parte de una mesa electoral el próximo 10 de noviembre, día de las elecciones generales.

Normalmente, hay muchas dudas al respecto, como a quién le puede tocar, en qué casos puedo no acudir o que sucede si me lo notifican y no me presento a la mesa electoral el día de las elecciones. Preguntas que hemos resuelto con el presidente de la Junta Electoral de Zona de Toledo que comprende de 365 mesas electorales repartidas en 51 localidades. Su presidente es José Ramón Bernácer que ha pasado por los micrófonos de 'SER Castilla-La Mancha'.

Sorteo puro y duro

Asegura que los miembros de las mesas electorales son elegidos en los ayuntamientos por sorteo. Eso sí, depende de nuestra titulación si seremos presidente o vocales. Para ser presidente es necesario tener Bachillerato o Formación Profesional. Para los demás vocales de la mesa el requisito mínimo es que sepan leer y escribir. Eso sí, el problema es que muchas veces esa formación no aparece en el censo.

Después, se debe notificar en persona, algo que corresponde a los ayuntamientos, si no se puede realizar, hay que dejar un aviso para recoger la carta en la propia Junta Electoral de Zona. Hay supuestos donde no se puede notificar, porque la persona está ausente, ha cambiado de domicilio o la dirección no es la correcta; en ese caso, se da por entendido que la persona no ha tenido conocimiento de esa designación.

Supuestos para no formar parte de la mesa

Por ley, no pueden formar parte de las mesas electorales las personas que no puedan ser elegidas para cargo electoral como los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado o los jueces y fiscales. Tampoco mayores de 65 años o personas con discapacidad o incapacidad para el trabajo.

Otros supuestos por los que se puede recurrir son por enfermedad, embarazo de riesgo o, incluso, por la concurrencia de eventos familiares de especial relevancia o nosotros, los profesionales de los medios que tenemos que cubrir las elecciones. Eso sí, el presidente de la Junta Electoral de Zona de Toledo asegura que se presentan demasiados recursos, pero la mayoría, son rechazados.

Penas de cárcel

Precisamente, cuidado con no presentarse a la mesa electoral si nos ha tocado. La no comparecencia o el abandono del puesto es un delito electoral, donde las leyes imponen penas de tres meses a un año de cárcel o multas económicas. Una condena que supone tener antecedentes penales.

Precisamente, José Ramón Bernácer hace un llamamiento a la responsabilidad y recuerda que a ellos, los vocales judiciales, es decir, los jueces que componen la Junta Electoral, también les toca el cargo por sorteo.

Para los que tengan que acudir finalmente a una mesa electoral el próximo 10 de noviembre: recibirán una dieta de 65 euros, tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día siguiente y estarán protegidos por la Seguridad Social ante las contingencias que puedan darse durante su participación en las elecciones,