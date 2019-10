Uno de cada tres castellano-manchegos son pobres

678.000 castellano-manchegos están en riesgo de pobreza. Un indicador que ha mejorado 4 décimas pero cuya evolución se ralentiza. Y es que el crecimiento del PIB por si solo no se traduce en una reducción de la pobreza que, en los casos más severos, afecta al 7% de la población regional: La que vive con menos de 355 euros al mes.

Según el informe sobre "El estado de la pobreza" (elaborado con datos del INE) el 33,5% de los habitantes de Castilla La Mancha están en riesgo de exclusión. Son 90.000 más que hace 10 años. La pobreza severa afecta ya a 143.000 personas. Son las que no pueden permitirse comer carne o pescado, tener la casa caliente o irse de vacaciones. Y así hasta 9 indicadores. El desempleo no define la pobreza. El 14% de los trabajadores lo son, aunque haya mejorado el umbral que separa ser pobre de no serlo según Jose Luis Llano el responsable del informe de la Red Europea de lucha contra la pobreza. "Hay gente con los mismos ingresos que el año pasado y ahora son pobres" Y atención al perfil de la persona pobre porque no es el que imaginamos: español en el 80,5% de los casos, uno de cada tres con trabajo y con estudios medios.

Otra de las conclusiones es que hay más niños pobres que adultos, por lo que las familias con menores son susceptibles de serlo 6 puntos por encima del resto. Se confirma la desigualdad territorial (norte rico, sur pobre) y que ser mujer, discapacitado o vivir en el medio rural elevan las tasas medias de pobreza. La renta media de las personas pobres se situa en 5.800 euros frente a la renta media de 19.900 de quienes no lo son.

La principal conclusión es que aunque mejore la economía hacen falta políticas redistributivas que aminoren la brecha. Porque aunque aumente la renta, los pobres son 20 euros más pobres y los ricos 1.320 euros mas ricos.