La farmacia de la calle Burgo de Osma sufre un alunizaje

La Policía Nacional está investigando el robo cometido esta madrugada en la farmacia situada en la calle Burgo de Osma que ha sido asaltada mediante el procedimiento del alunizaje.

Un vehículo arremetía contra el escaparate de este local en la fachada que mira hacia el pasaje peatonal con el que hace esquina este establecimiento, el de mayores dimensiones de Aranda de este sector, sin que se conozca la identidad de los asaltantes.

La Policía Nacional se personaba en el lugar de los hechos al recibir un aviso poco antes de la una de la madrugada, aunque a su llegada sólo pudieron encontrarse con los desperfectos: una llamativa rotura de los cristales, que no dejaba indiferente a los viandantes que se lo han encontrado esta mañana a su paso por esta zona. La Policía Local se encargó de acordonar el escaparate, y aunque la farmacia no ha tenido que interrumpir su servicio, todavía no se puede determinar el botín de este rápido atraco. Por otra parte, la Policía Judicial está tras la pista de los autores y, al parecer, tiene algunos indicios sobre el vehículo que podrían haber utilizado para cometerlo.