Rozada: "Somos un equipo en crecimiento y estamos creando una identidad"

El Real Oviedo buscará el domingo ante el Girona, desde las 18.00 horas, la primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere. Los azules, que ya están fuera del descenso, buscarán quitarse esa espinita clavada de los goles encajados en la recta final ante CD Lugo y Numancia para, por fin, dar una alegría a su público en casa.

Para dicho encuentro Javi Rozada tendrá la única baja de Alejandro Arribas. El central ya ha tocado balón durante la semana pero sigue al margen del grupo, y aún no está recuperado. Quienes regresan tras estar ausente ante el Albacete son Alfredo Ortuño, por la cláusula del miedo, y Yoel Bárcenas, convocado entonces por Panamá.

Escucha la rueda de prensa de Javi Rozada.

Ante el Girona se espera que precisamente Ortuño vuelva a ser la referencia ofensiva del Real Oviedo y, además, Juanjo Nieto podría ser titular en el lateral derecho tras su gran segunda parte ante el Albacete. Esto haría que Marco Sangalli pasase de nuevo a la banda derecha pero como extremo.

"Las victorias siempre te refuerzan. Ni antes éramos muy mal equipo, ni ahora somo mejores por haber ganado en Albacete. Somos un equipo en crecimiento y estamos creando una identidad. Desde que llegué lo mejor que he tenido ha sido el vestuario. Venían de una situación mala con anteriores entrenadores, pero sé qué tipo de jugadores son y trato de sacarles el máximo", explicó en primer lugar.

"Cada vez veo mejor al equipo. El gol del Albacete es un fallo de línea defensiva y de los pivotes. Hay mucha diferencia en el aspecto defensivo desde que llegué. La gente de arriba está más liberada y estoy convencido de que haremos gol en todos los partidos", comentó el técnico sobre cómo ve al equipo.

Personalmente, Rozada explicó que "no fue fácil al principio. No estaba acostumbrado a que un equipo mío diera esa imagen. Ahora va como esperábamos. Cada vez el equipo se acerca más a lo que quiero".

En lo que se refiere a nombres propios, el ovetense afirmó que Juanjo Nieto "dio muchísimo el otro día. Ya comenté semanas atrás que había dado un paso adelante. Mañana lo decidiremos". Además Rozada habló también de Bárcenas, quien "no está para jugar mucho tiempo, pero sí irá convocado. Fue un viaje largo y jugó los 90 minutos con Panamá".

El míster del Real Oviedo también quiso hablar de Joselu: "Hablé con él. Fue raro porque no me había comentado nada. Es una persona muy querida en el vestuario. Le dije que era muy injusto con su carta porque hace un trabajo que la gente no valora y al equipo da muchísimo. Es un jugador que aparte de su trabajo siempre metió goles. Se va a ver su mejor versión. Ojalá todos tengan el amor propio que tiene él".

Además, también explicó que "a Saúl nunca lo vi mal desde que llegó al club. Creo que se le exige muchísimo por ser de la casa. Si hubiese jugado siempre al nivel de los dos últimos partidos estaría en el Madrid, Barcelona o Valencia. Es un jugador muy determinante y con un compromiso bestial. Le agradezco que nos haya ayudado tanto desde nuestra llegada. Nos dará mucho de aquí al final de la temporada".

Además también habló del Girona y sobre si cree que les pueda afectar la situación que se vive en Cataluña: "El futbolista estará centrado en venir y competir de la mejor forma posible. Tienen muchísimos jugadores que son determinantes. Tenemos que ser un colectivo muy bueno y ser muy solidarios".

Nuevas lámparas para el césped del Tartiere / Cali González

"Siempre les digo que quedan 31 partidos y puede pasar de todo. Lo que tenemos que hacer es tener una regularidad y competir los partidos como lo estamos haciendo hasta ahora. A medida que pase la temporada ya veremos dónde podemos estar", afirmó sobre el futuro del equipo en la tabla clasificatoria.

"No creo que la gente esté mirando al play-off. Lo que tienen que mirar es que el equipo compita en todos los partidos. La afición nos va a pedir que nos esforcemos al máximo y dando eso nos ayudará a ganar el primer partido en casa. Yo aseguro que vamos a competir todos los partidos hasta el límite", finalizó Rozada.

Las lámparas llegan al Carlos Tartiere.

El Real Oviedo se ejercitó esta mañana a puerta cerrada en el Carlos Tartiere y ya se pudieron ver en los bajos del estadio una parte de las nuevas lámparas de calor para el césped, que se espera que sirvan para poner fin a la mayor parte de sus problemas y a la cantidad de resbalones que están sufriendo los futbolistas.

Sobre esto también habló el técnico ovetense: "El césped está mucho mejor. El club hizo un esfuerzo grande y ahora está muchísimo mejor. Los jugadores quedaron muy tranquilos al verlo. Dentro de 15 días me dijeron que iba a estar perfecto".

Las nuevas lámparas entrarán en acción en los próximos días, cuando se realice la obra de la instalación eléctrica, y su uso será importante para revertir la situación del césped de la portería del fondo sur, así como la banda cercana a la zona de calentamiento de los jugadores.