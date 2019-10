Sebastián Mora, campeón de Europa de Scratch

El ciclista castellonense Sebastián Mora se proclamó este jueves en Apeldoorn (Países Bajos) campeón de Europa de Scratch tras imponerse en una carrera en la que, tras atacar a siete vueltas para el final, supo administrar su ventaja para hacerse con la primera medalla de oro del equipo español en los Europeos.



"Cuando he visto el hueco no he parado hasta meta", explicó el ciclista de Villarreal en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Ciclismo, en las que se mostró "muy satisfecho" por un triunfo "que es fruto del trabajo de todo el año". Ahora, añadió, "toca seguir trabajando para hacer un buen final de temporada con la pista y encaminar definitivamente la clasificación para Tokio 2020”.



“Viendo los participantes sabía que iba a ser una carrera muy táctica. Sabía que había gente mucho más rápida como Coquard o Consonni y me la he jugado a falta de 12 vueltas para el final. Me han cogido, pero me he vuelto a lanzar, he cogido hueco y ya he ido a tope hasta la línea de meta”, resumió el nuevo campeón continental



Tras el llegaron a meta el griego Christos Volikakis y el neerlandésWim Stroetinga, que se colgaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.



Sebastián Mora fue campeón del mundo de Scratch en 2016 y este jueves se proclamó campeón continental en dicha modalidad por tercer vez en su carrera, de las que dos son como élite y una como sub23.

Seguir leyendo