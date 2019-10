Ofrecen un billete combinado hasta el Hospital de la Serranía para los usuarios de la línea de autobuses Coín-Ronda

La empresa de autobuses Paco Pepe, que es la que opera en la Sierra de las Nieves, ha puesto a disposición de los usuarios de la línea Coín-Ronda un billete combinado a coste cero en el transporte urbano de Ronda. Esta oferta permitirá a los viajeros de Yunquera y El Burgo poder desplazarse hasta el Hospital de la Serranía utilizando el transporte público de la ciudad del Tajo por el mismo precio.

Esta medida se ha tomado a raíz del encuentro que mantuvo dicha empresa con el Defensor del Pueblo, representantes de la Plataforma por una Sanidad Pública y de Calidad en la Serranía y los regidores de ambos municipios, quienes solicitaron a los responsable de Paco Pepe poder ampliar su propia línea de autobús hasta el centro hospitalario. La empresa de transportes alegaba entonces que ya se había hecho un estudio previo y eran muy pocos los viajeros que necesitaban ir hasta el Hospital, por lo que no les resultaba rentable. Sin embargo, cuando la empresa de autobuses realizó esta prueba, no se comunicó a los ciudadanos esta posibilidad, lo que hace pensar a ambos Ayuntamientos que los resultados no eran fiables. Por ello, se llegó al acuerdo de volver a realizar este estudio, que estará vigente hasta el próximo 15 octubre. Los pasarejos deberán presentar su billete de autobúes en el vehículo urbano de Ronda.