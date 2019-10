La pelota está en el tejado de Aparcisa

El portavoz de la Junta de Gobierno ha incidido en la intención del ayuntamiento de Elche de rescindir el contrato con Aparcisa.

Héctor Díez ha explicado que a día de hoy, la empresa tiene que contestarles todavía a la propuesta que formalmente les ha hecho el alcalde para que se cree una comisión mixta empresa y ayuntamiento, que cuantifique los gastos ocasionados y así resarcir a la empresa por el contrato.

En cuanto al derribo, ayer se aludió a que se denegaba la licencia a la empresa, porque si se quiere rescindir el contrato no tiene sentido seguir, igual que con las excavaciones arqueológicas. Pero además, Díez ha argumentado la denegación hoy añadiendo que hay dos requisitos legales que tendrían de darse para aprobar el derribo y no se cumplen, por lo que objetivamente también hay razones técnicas y objetivas para no autorizarlo.

Por una parte, el Plan General delimita como recinto diferenciado el núcleo histórico tradicional donde no se permitirá la sustitución indiscriminada de los edificios existentes, ni la demolición de los edificios salvo en caso de ruina o que esté programado el inicio de las obras de nueva construcción del solar en el plazo de un mes.

Por otra parte, la Ley de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana dice en el artículo 39 que los derribos de inmuebles se condicionan a la valoración del correspondiente proyecto de edificación. "En estos momentos no hay proyecto de edificación, por lo tanto, no se puede conceder la licencia de derribo. Está claro que no se puede derribar ni desde el punto de vista político ni atendiendo a la normativa urbanística".