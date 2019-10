Comienza el proceso de adjudicación de la contrata de limpieza

El concejal de Limpieza, Héctor Díez, ha informado que la mesa de contratación ha procedido a iniciar los primeros trámites para la adjudicación de la contrata de limpieza con la apertura del primer sobre. Díez ha asegurado que este sobre se centra en los aspectos administrativos y que serán los técnicos los que tendrán que valorar que todo esté correcto.

Héctor Díez ha asegurado que está previsto que este primer trámite esté finalizado a lo largo del mes de noviembre y que entonces se procederá a la apertura del sobre B, de carácter técnico, que llevará más tiempo valorarlo. El último sobre en abrirse será el C, el que contiene la propuesta económica del servicio del limpieza y recogida de basuras.

El concejal de Limpieza ha señalado que hoy se inicia este proceso y que ya están en el último estadio para adjudicación provisional de los servicios. Héctor Díez ha afirmado que, a pesar de esto, no es posible saber cuánto tiempo puede tardar en adjudicarse este contrato, aunque podría producirse en el año 2020.

El inicio del contrato en 2020 supondría prorrogar el acuerdo de limpieza actual con Urbaser hasta que entre en funcionamiento el nuevo servicio. Héctor Díez ha manifestado que este procedimiento no está acordado todavía con la empresa pero que está convencido de que se realizará con normalidad y quedará supeditado a la adjudicación del servicio.

El contrato de limpieza y recogida de basuras es la mayor contrata que realiza el ayuntamiento con un importe global de 327 millones de euros en 10 años y con una única anualidad fija de licitación el primer año, con 28,5 millones de euros. Aunque el precio de licitación es de 327 millones de euros, las empresas podrán presentar sus ofertas con una rebaja de precio, no obstante, no se aceptarán bajadas económicas que no garanticen la calidad del servicio.