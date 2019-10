Nuevay dura prueba la que tiene por delante este fin de semana el Victoria FC. Tras retomar la senda del triunfo con goleada al Oceja el pasado fin de semana, este domingo a las 12:15 horas visita el campo de Nuevo San Pedro Villalonga para allí medirse al líder Interrías, que ha ganado los cinco partidos disputados hasta ahora.

Como viene ocurriendo desde el inicio del campeonato, el técnico Chivi García tendrá bajas por lesión, en este caso las de Carlita y Ánxela, en ambos casos por esguince de tobillo.

Sobre el encuentro, el míster del equipo compostelano, Chivi García, señaló que "é un equipo moi físico, con moita calidade e moi competitivo. Está formado por un grupo de xogadoras portuguesas que son a base do equipo que ascendeu o pasado ano a Nacional e o resto, a gran maioría , son as xogadoras que estiveron no Matamá, conxunto que ó final tivo que renunciar á praza de ascenso por cuestións económicas. Por iso é o equipo a batir este ano xunto co Dépor B". Advierte el entrenador santiagués que "será un dos partidos máis duros da tempada, presionan moi arriba e dificultarán a nosa saída de balón", prevé.

Advirte Chivi de que "a clave pasa por ver como está o terreo de xogo. Esta semana xogaremos en campo de herba natural e veremos como está para a práctica do fútbol. Pese as baixas intentaremos facer unha convocatoria competitiva e sacar algo positivo da visita", añadió.