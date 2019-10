O míster está "más fuerte que nunca"

"Tranquilo. Más fuerte que nunca", asi recoñece estar vivindo Eloy Jiménez o presente do CD Lugo. O míster recoñece a calidade do rivel, pero "en esta categoría da igual el nombre, si estamos como debemos, comenzaremos una nueva dinámica". Subliña que o equipo segue a ser o mesmo que o de hai unhas xornada satrás, cando as sensacións "eran otras. Y ni éramos tan bueno, ni somos ahora tan malos".

Gañar o partido ante o Huesca axudaría a que os albivermellos recolleran os froitos do"tabajo de calidad" que realizan cada día sobre o verde. Vencer pasa por crer neles mesmos, "por tener el balón " e empapar o Anxo Carro do seu selo.

Con respeto ás baixas, súmase a listaxe Serge Leuko. O camerunés, que regresaba ó verde a pasada semana, non estará por mor dunha molesta nos abdutores

Escoita a entrevista completa AQUÍ!