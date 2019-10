Manix Mandiola: "No va a ser un partido fácil"

Hay partidazo en la segunda división B, hay derbi balear y, además, hay disputa por liderar el grupo 1. Todo en un partido. Un partido de los que le gustan a todo el mundo, de los que motivan y llenan estadios.

La UD Ibiza recibe este domingo a las doce del mediodía al que, con 21 puntos en su marcador, es el mejor equipo de esta segunda B: el Atlético Baleares de Manix Mandiola. El lugar: el fortín de Can Misses, que todavía no conoce ni derrota ni empate. "Sé que no va a ser fácil; es un buen equipo" ha comentado el técnico del Baleares este mediodía tras el entrenamiento.

"Este es un partido de los que les gustan a todos. Nosotros confiamos en lo que hacemos y llevamos una buena línea" -continuaba Mandiola- "si hacemos bien lo nuestro todo va a llegar. Solo me preocupa que estemos bien."

Ha analizado brevemente el encuentro que espera el domingo el técnico blanquiazul, y ha comentado que se espera un partido constante, contra un equipo potente en el ámbito defensivo y que además están únicamente 2 puntos por debajo, lo que va a provocar un encuentro bastante parejo.

Como dato curioso y, a la vez, gran noticia para el conjuto de Mandiola, es la expedición de aficionados balearicos que van a viajar a Ibiza para apoyar al equipo. Alrededor de 400 aficionados del Baleares se esperan en las gradas de Can Misses, que no quieren perderse esta fiesta balear el domingo, a partir de las 12:00h del mediodía.