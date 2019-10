Sito Alonso destaca la fortaleza mental del UCAM Murcia CB para superar el partido ante Montakit Fuenlabrada

El entrenador del UCAM Murcia CB ha valorado en la previa del encuentro ante Montakit Fuenlabrada que solo tiene un objetivo con el equipo, se centra en "solo quiero ganar, la forma de ganar o perder te enseña a crecer como equipo. Estamos aprendiendo qué necesita un equipo como nosotros para competir fuera de casa y así tener el control del partido en todo momento. Tener cosas que siempre las tengas para competir bien fuera de casa, aunque luego acabes perdiendo. Estamos formando un equipo que tenga esas claves en ataque y defensa".

Su rival del domingo lleva un balance en fase regular de una victoria y tres derrotas, pero Sito ha valorado primero cómo evalúa a sus equipos para después centrarse en el rival: "Cuando empiezo la temporada evalúo al equipo en la décima o undécima jornada, que has tenido rivales diferentes y puedes hacer un análisis de lo que ofrece y qué puede llegar a ofrecer. Ahora el objetivo es mejorar nuestras prestaciones fuera de casa en cuanto a control y ritmo de partido. Un equipo como Fuenlabrada que se rearma con la entrada de Bellas la semana pasada, si no estás concentrado, difícilmente podrás ganar", ha manifestado para continuar diciendo que "tienen un estilo fuera de casa que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Las posesiones de Fuenlabrada son de las mayores de la competición, en los primeros diez segundos tienen el 45% de su juego. Es importante tener una buena defensa en los primeros segundos, sobre todo porque las dinámicas se acentúan".

Para finalizar, sobre cómo el técnico madrileño realiza las convocatorias y organiza los quintetos iniciales, ha dejado claro que tiene más que ver con la composición y juego del rival que el nivel de entrenamiento de sus jugadores: "No puedes juzgar a un jugador por cómo entrena, porque puede hacer dos o tres entrenamientos regulares por diferentes motivos, no hay que ser injusto. A veces el entrenar bien o mal no depende de si quieres hacerlo bien o mal, sino de cómo te salen las cosas. Hasta ahora intento elegir al jugador que mejor se adapta al partido que nos vamos a encontrar", ha apostillado.