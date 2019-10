La protección social de las enfermas y supervivientes del cáncer de mama: asignatura pendiente

En A Vivir Salud con Maica Sánchez y el Dr. José Martínez conmemoramos el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama con: Encarna Cantos y Catiana Martínez, vicepresidenta y presidenta, repectivamente, de la asociación Amiga Murcia.

Las asociaciones que acompañan y prestan apoyo psicológico a las enfermas y enfermos de cáncer de mama, repiten cada año las mismas reivindicaciones con la esperanza de que, esta vez sí, sean escuchadas por las administraciones.

Administraciones a las que piden más inversiones en investigación y que los tratamientos médicos lleguen adecuadamente a todas las pacientes "independientemente de su código postal", como explica Encarna Cantos, vicepresidenta de AMIGA Murcia.

Varias mujeres "Tejiendo por la vida" en la plaza de Santo Domingo (Murcia) / Radio Murcia

La gran asignatura pendiente es la protección social de estas pacientes. La enfermedad no está reconocida como discapacidad y las enfermas con cáncer metastásico, que no pueden trabajar, no reciben ningún tipo de prestación. Tampoco la reciben las trabajadoras que han sido despedidas a causa de su enfermedad o que no pueden reincorporarse inmediatamente al mercado laboral tras acabar sus tratamientos.

La reincorporación progesiva al puesto de trabajo, sólo está contemplada para las funcionarias. En algunos casos, las secuelas que dejan los tratamientos médicos pueden requerir esa reincorporación progresiva o la adaptación a otro puesto de trabajo que es impensable en la mayoría de empresas, especialmente en las pymes.

Por este motivo, desde AMIGA Murcia, y desde la propia AECC piden soluciones para que el diagnóstico de un cáncer no condene a la pobreza a miles de personas en este país.