El lunes 21 comienza la venta de entradas sueltas para el VI Jazz Palencia Festival

La venta de abonos para los cinco conciertos del VI Jazz Palencia Festival finalizará el próximo 20 de octubre, tanto en la web del Festival como en la taquilla del Teatro Ortega (en horario de 18:00 a 22:00 horas).

La entradas sueltas se pondrán a la venta el lunes 21 de octubre, a las 11:00 horas, y se podrán adquirir tanto en la web del festival como en las taquillas del recinto que acoja cada espectáculo:

El Teatro Principal acogerá los conciertos del viernes 8 de noviembre, con el guitarrista Stochelo Rosenberg y el violinista Costel Nitescu, dos referentes mundiales del jazz manouche, acompañados por el trío del mallorquín Biel Ballester–; el sábado 9 actuará el cuarteto de la cantante americana Karrin Allyson, cinco veces nominada a los Premios Grammy como Mejor Vocalista de Jazz; y el domingo 10 de noviembre, será el turno del pianista Marco Mezquida, uno de los músicos más valorados y solicitados del panorama jazzístico español, y el guitarrista Juan Gómez “Chicuelo” con su último trabajo de jazz flamenco.

En el Teatro Ortega actuará el viernes 15 de noviembre el contrabajista y compositor Ron Carter, auténtica leyenda viva del jazz, con dos premios Grammy, que lo hará al frente de su cuarteto; y el sábado 16 de noviembre, la brasileña Eliane Elias pondrá el broche final a esta edición, ganadora de un Grammy, además de varias nominaciones, cuatro Discos de Oro, primeros puestos en las principales listas de ventas de Europa y Estados Unidos y más de 2,2 millones de discos vendidos hasta la fecha.

El Festival no se quiere olvidar de los más pequeños y ofrecerá un concierto familiar en el Teatro Principal, el domingo 17 de noviembre, a las 19:00 horas. La hará de la mano de Noa Lur │ Jazz for Children que presenta su nuevo espectáculo JAZZWOMAN, en donde se visibiliza el crucial papel de la mujer en el jazz, creando el escenario perfecto para que los más jóvenes tengan referentes femeninos. Se habla de las grandes divas del jazz pero también se cuentan historias y curiosidades sobre fantásticas cantantes, brillantes mujeres que marcaron el devenir de un estilo y que el tiempo y la sociedad no han dado el lugar que merecían.

Las entradas también se podrán adquirir a partir de este próximo lunes 21 de octubre, a las 11:00 horas, tanto en la web del festival (www.jazzpalencia.es) como en la taquilla del Teatro Principal.