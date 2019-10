Imanol: "La ilusión se mantiene ganando"

Imanol Alguacil ya comparecido este mediodía en Zubieta para hablar del partido que jugará la Real Sociedad contra el Betis este domingo, con las bajas de última hora de Rubén Pardo y Zurutuza, y la duda de Aritz Elustondo, que se ha retirado antes de tiempo en la sesión de este miércoles.

-Mas bajas. “Ruben Pardo anda con molestias y no ha podido entrenar los últimos entrenamientos, Zurutuza tiene una contractura en el aductor y Aritz Elustondo no ha podido terminar todo el entrenamiento, pero vamos a esperar lo que dicen los médicos y sus sensaciones para ver si puede llegar”.

-Problemas en la defensa. “Tenemos varias posibilidades, y más estando el filial cerca de nosotros y está también la posibilidad de que Aranbarri pueda entrar en convocatoria, también está la opción de colocar en el centro a Monreal”.

-Sagnan no será titular. “Hay que tener en cuenta que Sagnan viene de estar lesionado la temporada pasada y viene de otra liga y es un jugador joven. Sabíamos que había que tener paciencia con él, yo así la voy a tener, entrena con todos pero voy a ser precavido, sabiendo de donde viene. Es uno más, y no puede sorprender que entre en convocatoria”.

-Betis. “Partido complicado, porque es un equipo con mucha calidad y un buen entrenador. Ha variado un poco el estilo, sabe jugar desde atrás pero también es más vertical, y ha variado de sistema. Ni ha comenzado bien en puntos, pero les veo jugando bien y seguros, lo están haciendo bien y tiene mucho potencial”.

-Betis sin urgencias. “No creo que tengan necesidad, esta todo muy igualado, puedes ganar dos partidos y pegas un pequeño salto, y te puede pasar que pierdas dos seguidos. Hay que ser equilibrados y sentido común. Ellos tienen que estar tranquilos, por lo que yo he visto, pero vendrán con la intención de ganar. Pero nosotros jugando en casa y delante de la afición, tenemos que seguir manteniendo esta pequeña ilusión que hay en Donostia, y eso se consigue ganando”.

-Joaquín, vital en el Betis. “Eso habla bien de él, si juega es porque hace méritos más que suficientes, y es que con El Paso de los años es incluso mejor. Es querido y valorado, y eso se lo ha ganado, es por algo”.

-Zaldua no tiene nada. “Es un quejica. Joseba no tiene nada, porque sino no pondría. Los jugadores entrenan con molestias y si preguntas a cualquiera de los 25 no hay ninguno que no tenga molestias, y si no las tiene, es que no ha entrenado como debería durante la semana. Joseba está bien porque sino no lo pondría en el equipo”.

-Sin presión por las dos derrotas seguidas. “Solo tengo una manera de afrontar el siguiente partido. Y da igual de dónde vengas y la posición, y es la de ganar, y más cuando juegas en casa. Yo solo quiero ganar el siguiente partido, y cuánto antes cortemos la mala racha, mejor. Ahora tenemos otro tipo de rival enfrente, y tenemos que ser capaces de superarlo”.

-Mas efectividad. “Me preocupa que habiendo hecho buenos partidos y hacer ocasiones, en muchos de ellos dejamos el partido vivo y sabes que puede penalizarte. Cuando generas es importante abrir la lata y después hacer más grande la brecha. Pero no hay duda que el equipo se encuentra bien y se siente solvente. Ojalá todo ese dominio lo materialicemos en gol, pero eso es lo que más cuesta. Pero creo que tenemls un buen porcentaje de rendimiento”.