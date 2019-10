"No es correr por Yemen, es correr por ti"

Ramón Lobo (Lagunillas, Venezuela, 1955) ha ejercido como corresponsal de guerra en conflictos tan históricos como los de Yugoslavia, Irak, Afganistán, Chechenia o Somalia, algo que le marcado personal y profesionalmente, pero de lo que busca tomar cierta distancia.

Implicado con un periodismo riguroso y con valores sociales, está estos días en Santander para respaldar a algunos movimientos sociales. Participa este fin de semana en los actos de la Semana contra la Pobreza y en la difusión de la carrera popular organizada por Amnistía Internacional “Santander corre por Yemen”, que recauda fondos para la población civil de un país que sufre los efectos de una guerra.

Lobo ha defendido que es en las pequeñas cosas donde los ciudadanos tenemos que ser grandes. “Nosotros no podemos cambiar el sistema capitalista, ni la UE, pero si podemos combatir las pequeñas cosas.”

En se sentido ha recordado lo que le dijo a un joven tras una charla en la que animaba a alumnos a donar zapatillas de deporte para niños en Sierra Leona. Cuando uno de los chicos le pregunto, ¿pero, esto llega?, él le respondió que esa no era la pregunta, sino ¿Voy a donar las zapatillas que me sobran o las que me gustan?.

Por ello, ha animado a la ciudadanía a participar el domingo en la carrera por Yemen, asegurando que debemos de correr por nosotros, por no resignarnos ante los conflictos bélicos, el odio y la violencia.