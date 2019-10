Contigo damos la cara ha sido el grito de todos los presentes para concluir el acto conmemorativo del día del cáncer de mama que se ha celebrado en el ayuntamiento de Segovia.

La presidenta de la Asociación contra el cáncer en Segovia Ana Sanjosé considera la importancia de este día para visibilizar la enfermedad, que sufrirá una de cada ocho mujeres en algún momento de su vida. Además de incidir en la necesidad de las autoexploraciones y de acudir a las pruebas diagnósticas sobre todo en otras dolencias. En el cáncer de mama se roza el 98 % de la población a la hora de realizar mamografías mientras que en el de colon solo se alcanza el 37% las personas que acuden a pruebas diagnósticas preventivas.

En el acto Ana, diagnosticada hace años con un cáncer de mama con metástasis, ha contado su experiencia tras largos años de tratamientos. Ha relatado las vicisitudes de los viajes a Valladolid para recibir las sesiones de radioterapia. Con larguísimos días en AVE acompañada por familiares “yo solo pensaba en llegar a mi casa y meterme en la cama, pero mi cabeza se volvía loca solo de pensar que al día siguiente otra vez, y al siguiente y al siguiente para realizar el viaje de vuelta prácticamente entero vomitando en el servicio del tren” contaba Ana para proseguir afirmado que “esto era una pesadilla que no acababa nunca, a mí me mandaron diez sesiones, pero solo aguante siete. Yo a pesar de todo me sentía una privilegiada ya que tenía compañeras que iban en ambulancias y que tenían que soportar hasta treinta sesiones. ¿Podrían cuestionarse, los responsables políticos, lo necesario y urgente que es traer este servicio a Segovia?. Les aseguro que no es ningún capricho y que se sufre mucho como paciente y ver sufrir a las familias. Y este sufrimiento se podría evitar si lo tuviéramos aquí”.

La esperanza también es otro de los mensajes ya que en los últimos años aumenta hasta el 90% la esperanza de vida, en los siguientes cinco años tras sufrir esta enfermedad. En Segovia se diagnosticaron el año pasado 80 canceres de mama y en este año ya se han detectado 120 casos.

Nuestra compañera Carmen Martín, de Onda Cero, también ha contado sus sentimientos tras vencer la enfermedad hace ya cuatro años “me permito una recomendación directa al corazón. Demuestren lo mucho que quieren a una persona, no esperen a verse en esta situación para hacerlo. Hace años un cáncer se puso en mi camino, pero gracias a todos los que he tenido cerca ya es historia. Hoy me queda solo lo bueno de la experiencia, la fortaleza que me ha dado. Quiero dar las gracias a la asociación por seguir luchando en hacer la vida más fácil a los enfermos y sobre todo por apoyar a la investigación tan importante para el presente y el futuro, tratando siempre de no perder la sonrisa y con un mensaje de esperanza”.