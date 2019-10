Rubi, indignado con el aplazamiento del clásico

Rubi, ha admitido que el inicio del conjunto heliopolitano no es el que le hubiese gustado presenciar. La cuestión sobre la confianza del técnico ha salido a la palestra, y ante esta situación, Rubi ha dicho mostrarse “muy fuerte, con muchas ganas de trabajar. Obviamente sabiendo no hemos empezado como me hubiera gustado. Trabajando lo que creo que puedo ayudar en el equipo. Son situaciones tan normales en el fútbol que uno ya tiene experiencia”.

Rubi destacó durante su intervención la necesidad de hacer “un análisis más grande de todo. No si el equipo lleva ocho o nueve puntos o podría llevar más. Nos cuesta, intentaremos conseguir que no nos cueste. No me preocupa eso en ni un minuto. Al final todo son finales, siempre. Y el entrenador siempre está expuesto”.

Era inevitable tratar de saber si era ageno al runrún sobre su continuidad en el banquillo, y Rubi admitía: “Lo perciba más o menos, no hemos arrancado como nos hubiera gustado. El runrún tiene que estar. Pero no me obsesiono. No se puede cambiar nada estando con runrún o sin él. También se me acerca también mucha gente diciendo “dale dale, que lo vamos a sacar”

Ha tenido grandes elogios para la Real Sociedad, “un partido atractivo. Dos equipos con mucha categoría y mucha clase. Es el equipo que más me ha gustado de LaLiga. Están haciendo un fútbol muy bueno: con verticalidad, y organizado. A mí me gusta muchísimo”, reconocía el entrenador del Betis.

Y la rajada llegó cuando el técnico catalán mostró su enfado por el aplazamiento del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. “La realidad es que la decisión de aplazar el partido afecta de una manera muy importante a cuatro equipos: Leganés, Valladolid, Levante y al Betis, porque nuestros rivales, con el potencial que tienen, van a jugar un partido menos esa semana. Para mí eso hace un daño terrible. Ya es difícil igualar con esos equipos potentes como para que vengan descansados. Me ha fastidiado mucho“