Lopetegui: "Todos los delanteros tendrán su oportunidad"

Lopetegui ha advertido, en la rueda de prensa previa, las dificultades que puede presentar el Levante tras el parón de la Liga. Como es habitual, no dio pistas sobre sus delanteros.

Levante: "Es un buen equipo. No hay partido trampa, el Levante es un gran equipo. Puede afrontar cada partido con la opción de ganarlo. Es incluso más peligroso fuera de casa por las características de sus jugadores

De Jong: "Lo veo igual. Es bueno que marque, también lo ha hecho Dabbur, pero no cambia su manera de trabajar el hecho de haber marcado con su selección. Un delantero tiene que vivir con naturalidad todo tipo de situaciones. Todos nuestros jugadores tienen opciones de jugar, todos tienen nuestra confianza. Vienen partidos seguidos y todos tendrán su oportunidad".

Cambio de fecha del clásico: "No tengo datos técnicos para saber qué se ha decidido para cambiar la fecha del clásico. Cada uno tiene su manera de funcionar y la respeto. Yo me mantengo al margen. No sé si lanzaré alguna vez mensajes políticos, nunca lo he hecho. Soy conocido por mi faceta deportiva".