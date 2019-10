Més EMT gate

Encara recorde com els que ara manen en l'Ajuntament de València demanaven responsabilitats polítiques per tot i tots. I amb raó. Ells establiren unes normes, unes línies roges, que ara sembla que volen esborrar... Si alguna cosa està quedant clara amb l'EMT Gate és que al si de l'empresa pública no s'han fet les coses bé. I el responsable és aquell qui mana. No voler assumir això és fer el mateix que altres feren abans. Encara recorde a polítics que han passat per la banqueta justificant desficacis amb això que la responsabilitat era dels tècnics. És evident que no es feren bé les coses en l'EMT quan quatre milions de diners de tots acabaren en la Xina sense cap control... També per això cal responsabilitat política i baixar del núvol.