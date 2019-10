A vueltas con la sanidad

En la Sanidad, tras la preocupación en Aliste por la marcha de 2 médicos en el concurso de traslados, la nueva gerente de Atención Primaria y Especializada del Sacyl en Zamora, Montserrat Chimeno, le resta importancia, al apuntar que en un concurso de traslados, igual que se van dos profesionales, vendrán otros.

Pero al margen de esa situación, la decisión de PSOE y Podemos de no acudir a la primera reunión que convocó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, con todos los partidos del arco parlamentario regional para intentar alcanzar un pacto por la Sanidad ha provocado la confrontación entre la postura de la presidenta de la plataforma sanitaria comarcal de Aliste, Carmen Olivera, que defiende lo hecho por el PSOE, y la presidenta de la plataforma sanitaria comarcal de Campos, Carmen Frechilla, que no está de acuerdo con su colega de Aliste y no entiende la postura del PSOE.

La presidenta de la plataforma en defensa de la sanidad de Aliste, Carmen Olivera, justifica la postura del PSOE y dice que su partido hizo bien no acudiendo a la reunión con la consejera de Sanidad, incluso a pesar del llamamiento del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, al que ella pertenece, para que los políticos se sienten a negociar un pacto por la Sanidad. Ella dice que no ve ese pacto.

Frente a esta posición, la presidenta de la plataforma sanitaria de Campos, Carmen Frechilla (alcaldesa socialista de Cotanes del Monte), se ha dirigido a la Cadena Ser para manifestar que no entiende la posición ni del PSOE ni de su colega de la plataforma de Aliste. Carmen Frechilla, reclama coherencia y seriedad en la posición política, al menos para sentarse a negociar, después de haber criticado la anterior época del consejero Antonio María Sáez, por su negativa a sentarse a hablar y negociar.

Y por si algo faltaba, en esta controversia ha querido terciar Ciudadanos, partido al que pertenece la consejera de Sanidad. Y entra ciudadanos en Zamora, no para aclarar las intenciones de la Consejería respecto a Aliste, sino para desautorizar al PSOE por no querer sentarse con la consejera, tal como ha espetado este viernes el ex parlamentario José Antonio Bartolomé.