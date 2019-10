Me acuerdo cuando estaba en la universidad la manía que le tenía exámenes de septiembre. Siempre me han parecido algo ilógico porque, además de ser después del verano, el período de mayor desconexión del mundo que pueda existir, empezaban justo después de las fiestas Bañón y cuando las acababas no sabías ni qué carrera estudiabas. Qué poco me gustaba esa sensación y cómo me recuerda a ella la repetición de elecciones, porque al final, es eso, la falta de trabajo durante el curso pasado que te explota a la vuelta del verano. A unos les explota por irresponsables, o ególatras, o incompetentes que no logran ni dejan formar gobierno. Y a otros, porque proyectamos y prestamos atención a los vagos de la política, a los chulitos que prefieren gritar, bloquear, tensionar y tergiversar la historia y alargar los problemas en tomar decisiones, en vez de mirar a los políticos de verdad, que ya son como los unicornios. Nos lo ponen y sobre todo nos lo ponemos difícil para ir a votar. Yo estoy cabreado, la verdad, y por más que busco no encuentro a nadie que me represente. Es más, no creo que me merezca a ninguno de los líderes políticos actuales, pero juegan con ventaja porque, como ciudadanos responsables, votar es una obligación. No me gusta empezar la temporada pesimista, pero es que esto es peor que los exámenes de septiembre. Entre este panorama político y con lo fastidiada que sigue la agricultura, ¡ojalá empezara el verano de nuevo!

