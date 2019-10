Dos millones de euros en pérdidas al día en Aragón

Dos millones de euros al día en pérdidas. Así han cifrado los transportistas aragoneses las consecuencias económicas que están sufriendo en su sector los disturbios en Cataluña. Una cantidad que asumen en negativo en su cuenta de resultados porque no hay nadie que se responsabilice de ellos.

Una vez más, el presidente de TRADIME, José Antonio Moliner, asume con resignación que los transposrtistas son los paganos de esta situación. "Reclamar... no le podemos reclamar a nadie, y esto pasa a nuestra cuenta de resultados como negativo". Es decir, "si está parado 5 ó 6 horas al día, eso no se recupera, eso se pierde, y suma, suma, suma... y no podemos reclamar a nadie, y al final a pagar, el de siempre", ha remarcado.

Entre 20 y 25 millones diarios de pérdidas en España y de estos una décima parte corresponden a Aragón. Ante la jornada de huelga convocada hoy, viernes, muchos transportistas han decidido no viajar y los que lo han hecho han sufrido percances.

"Muchos han anulado los viajes, hay miedo a que no se respeten nuestros derechos de libre circulación, además, con violencia, con mucho peligro", De hecho, "nos han dicho que, saliendo de una plataforma, les han tirado ruedas encendidas a los camiones en marcha".

Por eso, "aconsejamos que no realicen el viaje" porque "su integridad es lo primero", ha resaltado Moliner. A esto se suman los cortes en las carreteras.