Denuncian coacciones y amenazas en el Centro de Atención Integral a las Familias

La madre habla de cuatro años de "tortura" para su hijo en el CAIF, el Centro de Atención Integral a las Familias, un recurso para mediar en conflictos entre familias al que les habían derivado por orden judicial. La denuncia, que ya ha sido admitida a trámite, acusa a dos profesionales de los delitos continuados de amenazas, coacciones y maltrato psicológico al niño entre septiembre de 2016 y marzo de 2019.

En la denuncia, asegura que a pesar de que el niño mostraba un rechazo absoluto a verse con su padre, estos trabajadores del CAIF le presionaban coaccionándole y sin atender a razones, incluso con gritos y amenazas, la madre denuncia que ella misma también sufrió esas coacciones.

La madre asegura que su hijo no quería ver a su padre porque "se encontró el niño robando en el domicilio familiar y a los dos días nos enteremos también de que había entrado en el domicilio de mis padres, de sus abuelos y había cometido un robo completo del piso". También señala que "episodios anteriores ha habido de abandono del niño en domicilios que no conocía, de quedar con él y no acudir".

De hecho, este individuo fue condenado como autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada y también, por impago de la pensión, de forma dolosa además. Desde marzo, otro juzgado ya ha liberado al niño de la obligación de ver a su padre, pero tanto el chico como la madre han presentado la denuncia contra el CAIF porque creen que puede haber más casos similares al suyo.

El CAIF niega las coacciones

Desde el CAIF niegan estas coacciones y se muestran sorprendidos por la denuncia porque dicen siempre les han atendido adecuadamente.

Antonio Peñalver, presidente de la asociación punto de encuentro familiar de Aragón, señala que su labor es estos casos es tranquilizar y templar los ánimos, por eso niegan rotundamente las acusaciones.