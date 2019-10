El dolor como mecanismo de defensa

“Me ha dolido todos los días y hoy que vengo a verte ya no me duele”



“No me dolía, pero ahora que estoy pensando en ello me duele más”

“Me hicieron una resonancia en una revisión rutinaria y me vieron una hernia. La verdad es que nunca había tenido problemas, pero ahora me empiezo a notar la espalda…”

¿Te sientes identificado?

La historia de la fisioterapia siempre ha estado vinculada a su eterno caballo de batalla: el dolor. Muchos tan siquiera entienden la profesión de fisioterapeuta sin vincularlo directamente a todas aquellas disfunciones y handicaps que supone sufrir dolor.

Casi todos los diagnósticos traumatológicos que acaban en las consultas de fisioterapia llevan consigo el sufijo “-algia”, que describen, sin ninguna precisión por otra parte, la estructura en la que experimentamos dolor.

Sí, experimentamos, ya que no hay más que hablar con aquellos que sufren dolor crónico para entender lo que el sufrimiento diario de este problema supone. Una experiencia agotadora y que puede llevar al individuo incluso al aislamiento.

Para superarlo es fundamental entenderlo y aprender a gestionarlo. El dolor es un mecanismo de defensa. Una respuesta defensiva basada en vivencias, creencias y expectativas para evitar poner en riesgo la integridad del ser humano y que por lo tanto la intensidad de esa alarma que llamamos dolor depende más de estas expectativas que del daño que se ha producido.

Enfrentarse al dolor

Estos pequeños consejos te ayudarán a entenderlo y gestionarlo:

• Gestiona bien la carga física

• Evita reposos prolongados y miedos al movimiento. ¡Muévete!

• Practica hábitos saludables adecuados

• Lleva una vida activa tanto a nivel mental como físico



Más información: Clínica Podium