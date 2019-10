Víctor: "No perdemos confianza por la falta de triunfos"

El entrenador del Málaga Víctor Sánchez del Amo sigue manteniendo su discurso de tranquilidad a pesar de la situación deportiva de su equipo, penúltimo clasificado. "La clasificación es relativa porque no es la definitiva, aunque durante la temporada se van buscando las referencias", insistía el técnico blanquiazul: "No nos quedamos ahí porque la cantidad de puntos en juego nos permite escalar muchas posiciones. El objetivo es poner al equipo lo más arriba posible, ponerlo cerca de su techo. La línea de juego nos transmite mucha confianza y seguridad. Los puntos respecto al trabajo del equipo no nos corresponde. Hemos competido de tú a tú a todos los rivales y lo vamos a seguir haciendo".

El técnico espera que nadie baje la guardia. "Viendo los partidos y compartiendo los análisis es sencillo no perder confianza en el trabajo que está haciendo el equipo. La reacción de la afición de constante apoyo es otro ejemplo. Cuando ellos te reconocen es que se están haciendo las cosas bien. Nosotros somos los primeros encorajinados para que cambie- Nos da motivación porque la afición nos apoye. No hay nada que queramos más y cuando lleguen van a llegar más".

Sobre el rival, el preparador no sabe muy bien a que atenerse ya que cuenta con nuevo entrenador. "Nosotros no nos agarramos a una sola hipótesis porque los encuentros en el ante y el durante hay muchas circunstancias. No nos centramos en la situación del Dépor, sí en preparar el partido desde nuestra perspectiva. Al tener sólo un partido de referencia le hemos dedicado más tiempo a nuestros mecanismos. Sólo ese partido, que no fue un resultado positivo, y si nos centramos en eso la preparación puede quedar pobre y no queremos eso. Queremos darle progresión a lo que estamos haciendo y corregir lo que tenemos".

La expedición partirá el sábado hacia La Coruña y tras el entrenamiento matinal se dará a conocer la lista de convocados. El Deportivo-Málaga se disputará el domingo a las 16 h y lo podrán seguir en la SER, 102.4 fm, sermalaga.es y app.