Saturnino de Gregorio no se plantea dejar la vicepresidenta de la Diputación al recoger la portavocía de Ciudadanos en el ayuntamiento de Soria

Saturnino Luciano de Gregorio se afilió a Ciudadanos hace más de cuatro años, nunca antes había formado parte de ninguna formación política. Se afilió con la esperanza de participar en la escena pública donde se toman las decisiones de gobierno, cansado del bipatidismo PP y PSOE y de lo que llama desidia para con los pequeños territorio como Soria. Se presentó a las últimas elecciones generales como diputado nacional por Soria, pero no obtuvo los apoyos necesarios. Desde entonces su trayectoria política ha sufrido fuertes cambios.

Después de las elecciones generales, acudió a las municipales como número dos al ayuntamiento y obtuvo su acta de concejal, pero también de diputado provincial; su decisión fue crucial en el pacto que le dio la gobernabilidad al PP y que le vino impuesta desde Madrid sin que la cuestionara. A continuación fue nombrado vicepresidente primero de la Diputación, rechazó el suelo de dedicación exclusiva por cuestiones económicas puesto que mantiene su puesto de trabajo como secretario del ayuntamiento de Golmayo.

Esta semana se ha estrenado como portavoz del Grupo naranja en el ayuntamiento de Soria después de que Jesús de Lózar haya dejado su acta y el partido. Acumula de esta manera varios cargos que muchos creen que son inasumibles. Asegura que no va a dimitir.

Jesús de Lózar dijo hace unos días en los micrófonos de la Cadena Ser que esta situación ya se la advirtió. De Gregorio asegura que no le ha trasladado ninguna advertencia ni intención de dejar el partido ni el ayuntamiento, a la vez que considera que la decisión de De Lózar está plagada de contradicciones.

Confirma que no va a dimitir de ningún cargo, entre otras cosas porque no tiene dedicación exclusiva en la vicepresidencia de la Diputación, por lo que no supone una carga de trabajo. Aclara Saturnino de Gregorio que él no le ha arrebatado el asiento de diputado provincial a Jesús de Lózar porque fue una decisión del partido regional.

Sobre la situación del ayuntamiento de El Burgo de Osma que está creando tensión entre PP y PPSOE en el ayuntamiento hasta el punto de desestabilizar el gobierno, De Gregorio puntualiza que Ciudadanos no firmó el pacto de los 100.000 euros, sino solo un pacto de Gobernabilidad con el PP, por lo que se mantiene al margen de la situación burgense.